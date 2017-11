Kaupmeeste liit sai uue juhatuse. Esimehena jätkab senine juht

Eesti Kaupmeeste Liidu üldkoosolek valis 17. novembril korraliselt Liidule uue juhatuse. Värske juhatuse volitused kestavad kaks aastat. Esimehena jätkab kolmandat ametiaega Tallinna Kaubamaja ASi juhatuse esimees Raul Puusepp.

Kaupmeeste Liidu juhatusse kuulub 10 liiget, kelleks on: Kai Realo (Circle K Eesti AS), Jaanus Vihand (COOP Eesti Keskühistu), Erkki Laugus (Kaubamaja AS), Kristi Lomp (Selver AS), Tiina Varamäe-Välja (Baltman OÜ), Jussi Nummelin (Prisma Peremarket AS), Ants Vasar (Viru Keskus AS), Andrija Arro (Rimi Eesti Food AS), Heinar Põldma (Põldma Kaubanduse AS) ning Raul Puusepp (Tallinna Kaubamaja Grupp AS). Juhatus määrati ametisse kaheks aastaks.

Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil märkis, et suures osas valis üldkoosolek Juhatusse tagasi senised juhatuse liikmed. "See on tunnustus hea töö eest ning märk usaldusest, et Juhatus suudab seista kaubandussektori huvide esindamise ja valdkonna arendamise eest," märkis Peil.

Kaupmeeste Liit on asutatud 1996. aastal eesmärgiga esindada ja kaitsta liidu liikmete huve seadusloome protsessis, ettevõtluse arendamisel ja hea kaubandustava põhimõtete süvendamisel. Kaupmeeste Liitu kuulub kokku 60 liiget. Liitu kuuluvad jaekaubandusettevõtted omavad 80% toidu- ja esmatarbekaupade turust. Liidu liikmeskonda kuuluvad ka rõivaste, ehitusmaterjalide, elektroonika ja muude tootesegmentide müüjatest turuliidrid, juhtivad hulgimüüjad ning kaubanduskeskused ja muud kaubandusvaldkonnas tegutsevad suuremad ettevõtted.