Kaupmehe juht: keegi ei tea, mis sealt Toompealt järgmiseks võib tulla

Eelmisel nädalal andis konkurentsiamet loa, et hulgimüügiga tegelev AS Kaupmees & KO saaks omandada 78% Tridens AS-ist. Kaupmehe juhatuse esimehe Mart Relve sõnul on eesmärk toetada mõlemat ettevõtet ja areneda koos edasi.

Kuidas ja miks tekkis plaan Tridensis osalust suurendada?

Kaupmees on teenusepakkuja, mille peamised kliendid on Eesti turul tegutsevad toitlustusettevõtted. Tridens keskendub oma tegevustes konkreetsete kaubamärkide maaletoomisele ja arendamisele ning suurem osa käibest tuleb pigem koostööst jaekettidega. Ettevõtted suudavad teineteist suurepäraselt täiendada.

Kaupmehe vaatenurgast on see meile uus kasvuvõimalus. 2017. aasta alguses, kui omandasime 51% Tridensi aktsiaid, polnud veel juttu 78% omandamisest. Osaluse suurendamises mängis omajagu rolli ka valitsuse otsustega loodud ebastabiilne turuolukord.