Kaval pankur pettis Gruusia ekspeaministrilt välja hiigelsumma

Šveitsi panga Credit Suisse suurkliendihaldur Patrice Lescaudron mõisteti Genfi kohtus just viieks aastaks vangi. Mees mõisteti süüdi klientide usalduse kuritarvitamises ja kümnete miljonite kõrvalepanemises - eriti osavalt pettis Lescaudron Gruusia ekspeaminister Bidzina Ivanišvilit, kirjutab Reuters.

Kohtuniku maalitud pilt pankuri tegevusest on lausa hämmastav. Üks mees suutis klientidele tekitada kahju 143 miljoni frangi (ehk üle 150 miljoni euro eest), pannes ise taskusse 30 miljonit franki. Lescaudron kopeeris oma klientide allkirju erinevatele dokumentidele, pettes nii klienti kui panka.

Lescaudron ei osanud aga rahaga midagi väga mõistlikku peale hakata, vaid kukkus villasid ja Ferrarisid ostma. Isegi kohtus oli tal seljas Ferrari logoga pusa, kui ta pea norus otsust kuulas.

Ivanišvili advokaadid väidavad, et aastatel 2005-2015 nende kliendi rahaga toimunust teadis ka panga kõrgem juhtkond, kes seda aga kategooriliselt eitab. Lisaks raha kõrvalepanemisele tegi Lescaudron talle usaldatud summadega ka lihtsalt väga halbu investeeringuid. Petta sai veel näiteks Vene oligarh Vitali Malkin.

Picasso läks kaduma

Pankur ostis veel kokku juveele ning isegi Picasso, mis muuseas on praegu kadumad läinud. Kohtule esitatud nimekiri väärtasjadest oli seitse lehekülge pikk. Nüüd peaks ta teoreetiliselt tagasi maksma 130 miljonit franki, mis on muidugi lootusetu üritus.

Meest on juba kaks aastat kinni hoitud. Vanglas pidavat ta hästi käituma ja advokaadid tahavad, et ta lausa ennetähtaegselt vabastataks. Igatahes on kindel, et vanglas istudes ta puudujäävat summat tagasi ei teeni.