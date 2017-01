Suurem osalus Arsenal Center OÜ-s kuulub mitme eri firma kaudu Aadu Ojale, tema äripartnerile David Coolidge’ile ja Aavik & Partnersi advokaadibüroo partnerile Maidu Kaasikule. Osanikeringi, kuid juba väiksema mahuga, kuulub teinegi advokaat Kaido Loor.

On tavapärane, et just advokaadid pannakse osanikeks ja esindajateks isikute asemel, kes oma osalust pigem varjul hoiaksid. Küsimusele, kas see on nii ka Arsenali puhul, Eesti Päevaleht Aadu Ojalt vastust ei saanud.

See-eest lubas Oja minna neist asjust rääkima riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimehe Artur Talvikuga, kes avaldas eelmisel nädalal otsest kahtlust, et advokaadid esindavad Arsenalis veel kellegi varjatud osalusi. Ta lasi lendu ka kahtluse, kas mitte Rain Rosimannusel ei võiks keskuses olla hoopis suuremat osalust kui see 4,65%, mida ta näitas ametlikult, kui optsioonilepingu 2016. aasta lõpus osaluseks muutis.

„Kohtume Artur Talvikuga nädala alguses ja loodan, et saan uurimiskomisjonile anda selles küsimuses ammendavad vastused. Oleme omalt poolt valmis komisjonile toodud faktide kinnituseks esitama kirjalikke dokumente ja tegema igakülgset koostööd. Loodan, et Arsenali ülejäänud kümme osanikku, kellest kuus on rahvusvahelised investorid, ei pea tekkinud olukorra tõttu kahju kannatama,” kommenteeris Oja.