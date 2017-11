Keegi pole kaitstud: digitaliseerimine on viinud niikaugele, et koondatakse juba pankureidki

Eesti pangatöötajad protestisid kinnikaetud nägudega Stockholmis Nordea peakontori ees Foto: Karli Saul

Eestis on pikka aega kirgi kütnud Nordea panga ametiühingu vaidlus juhtkonnaga, mis nüüd läheb edasi ühendpanga Luminor koosseisus. Konteksti vaadates saab aga selgeks, et tegu on ülemaailmse trendiga - pangatöötajaid lihtsalt pole enam nii palju vaja. Ja Nordea üks tippjuhte on koondamiste üle suisa uhke, kirjutab Bloomberg.