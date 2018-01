Keeruline küsimus: kui palju bitcoine on igaveseks kadunud?

On veider mõelda, et krüptoraha võib kaduda isegi kergemini ringlusest kui füüsiline raha. Praegusel bitcoini kõrgajal on tekkinud küsimus, et kui palju on seda lihtsalt ära kadunud? Uuringufirma Chainalysis tuli hiljuti välja oma versiooniga.

Nende sõnul jääb see 2,78 ja 3,79 miljoni bitcoini vahele. See on lausa 17-23% kõigist bitcoinidest, mis ringlevad. Bitcoini väärtus oli uuringu tegemise hetkel üle 16 000 dollari, mis tähendab, et igaveseks on kadunud vähemalt 46 miljardi dollari eest seda virtuaalraha. Nende seas ei ole häkitud ja varastatud krüptoraha. Suur osa sellest pärineb bitcoini algusaegadest. Chainalysis uuris näiteks välja, et kõik esmased bitcoinid, mille kaevandas selle raha müstiline looja Satoshi Nakamoto, on igaveseks kadunud. Kuskile aegade lõpuni suletud.

Tegelikult ei ole kogu lugu sugugi nii lihtne. On väga raske öelda, kas bitcoinid on ka tegelikult kadunud ning sellised, mida ei saa kunagi kasutada. Võib-olla keegi hoiustab neid. Me ei pruugi kunagi tegelikku tõde teada saada.

Kui Chainalysise uuring vastab aga tõele, siis võib bitcoin olla veelgi haruldasem kui arvatakse. Kas see mõjutab ka kuidagi bitcoini turuväärtust? Tõenäoliselt see mingit mõju ei avalda.

Täna kaubeldakse bitcoiniga 16 256 dollarit bitcoini eest.