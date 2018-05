Keeruline lugu. Ootamatu 400-dollariline väljaminek tooks väga olulisele osale ameeriklastest kaasa täbara olukorra

USA keskpank uuris ameeriklaste rahaseisu ja leidis, et igast kümnest täiskasvanud ameeriklasest neljal pole erakorralise 400-dollarilise kulu tekkides muud võimalust kui võtta sõbralt laenu või minna krediitkaardi kallale, kirjutab CNBC.

Kuigi pered tunnevad end rahaliselt stabiilsemalt, väikeettevõtted teenivad raha ja paljud peaksid tuleval aastal palkama töötajaid juurde, on ka ohukohti.

Enam kui 8000 väikettevõtte ja 12 000 pere küsitlus näitas, et oodatakse majandusolude paranemist ja heade aegade jätkumist.

40% vastanud täiskasvanutest ütlesid, et kui tekiks ootamatu 400-dollariline rahavajadus, siis neil ei ole nii palju vaba raha.

Nendel, kellel on tekkinud pensionipõlveks säästud, vähem kui 40 protsenti ütlesid, et nad säästavad piisavalt oma kuldsete aastate tarvis. Lisaks pole 25 protsendil küsitletutest pensionipõlveks üldse mingisuguseid sääste tekkinud.

„Tulemused näitavad, et miljonid ameeriklastel on meeleheitlikult vaja tekitada endale säästmisharjumus enne kui on juba hilja,“ ütles Bankrate peaanalüütik Greg McBride.