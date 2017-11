Keeruline maksusüsteem võib viia palgad ümbrikusse

Tulevasest aastast kehtima hakkav tulumaksumuudatus võib tuua kaasa nö mustalt maksmise levikut. Maksu- ja tolliamet hoiab sellistel arengutel silma peal ja reageerib vajadusel.

Reformierakondlasest Euroopa Parlamendi liige Kaja Kallas kirjutas reedel oma blogis, et uus maksusüsteem suunab inimesi bluffima ja riiki petma. "See on ikka see Ida-Euroopa mentaliteet, millest me lihtsa ja selge maksusüsteemiga juba eemaldusime. Kuid nüüd langeme tagasi sinna, kuhu me tegelikult minna ei taha," kirjutas ta.

Tööandjate Keskliidu juhi Toomas Tamsari sõnul on oht olemas. "Mitte ainult Eestis, vaid ka kõikjal mujal on näha, et seos maksusüsteemi lihtsuse ja maksude maksmise kuulekuse vahel on tugev." Kui palju võib ümbrikupalkade maksmine uue süsteemiga suureneda, Tamsar kommenteerida ei osanud. "Sellist analüüsi ei ole tehtud ja praegu oleks igasugune pakkumine laest võetud number."

"Ka ettevõtjate hinnangul on kasvutrendis nende ettevõtete osakaal, kes maksavad oma töötajatele kogu palgast varasemaga võrreldes suurema osa n-ö ümbrikus," ütles kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts. „On selge, et üksikud seadusemuudatused ümbrikupalga probleemi ei lahenda. Mida vähem on bürokraatiat, keerukaid makse ja ebastabiilset maksukeskkonda, seda suurem on tõenäosus inimeste hoiakuid muuta,“ sõnas ta.

Maksu- ja tolliameti (MTA) peadirektori asetäitja Rivo Reitmanni sõnul on igal maksumuudatusel potentsiaal mõjutada inimese käitumist ühest või teises suunas. "Kui asjad on lihtsad, siis on kindlasti ka suurem tõenäosus, et reeglitest peetakse kinni. Meie hinnangul maksuvaba tulu muudatus iseenesest aga inimeste motivatsiooni oma tulusid korrektselt deklareerida ei vähenda. Kindlasti aga hoiame sellistel arengutel omaltpoolt silma peal ja vajadusel reageerime sellistele nähtudele,“ ütles ta.