Kehv suusailm turiste ei peleta. Eestlastel on kodumaal uus huvitav sihtkoht

Tänavust meie suve iseloomustav jahedavõitu ja vihmane ilm ei ole turismisektori töötajate hinnangul turistide hulka vähendanud.

SA Lõuna-Eesti Turism juhataja Ene Reedi sõnul on Lõuna-Eesti külastajate arv sel suvel tõusnud, seda peamiselt küll Tartu linnas. "Vihmane ja jahe suvi küll mõjutab külastajate arvu, kuid Lõuna-Eesti turismiarendajate hinnangul on praegu piirkondade külastatavus pigem tõusnud varasemate perioodidega võrreldes," sõnas Reedi. Kokkuvõtvalt külastavad Reedi hinnangul Lõuna-Eestit peamiselt eestlased, väliskülalistest moodustavad enamuse lätlased, venelased, soomlased ja sakslased.

Tema sõnul on Võrumaal see aasta keskendutud ühisturundusele, mis on vilja kandnud. Reedi sõnas, et sel suvel korraldatakse Võrumaal rohkem sündmusi kui eelnevatel suvedel. Samuti on tema sõnul tänavu nähtud välismaalastest rohkem vene ja läti numbrimärkidega autosid ringi sõitmas.

Otepää on Reedi sõnul suvel taas täitunud sportlastega Venemaalt, Kasahstanist ja Soomest, kes tulevad Otepääle treeninglaagritesse. Spordilaagrite kõrval toimub Otepääl Reedi sõnul ka spordiüritusi ja kontserte, mis inimesi sinna meelitab.

Suvi meelitab inimesi ka Viljandisse. "Viljandi linn on muutunud eestlaste seas uueks ja põnevaks sihtkohaks," sõnas Reedi. Tema hinnangul käivad inimesed seal väikelinna võlusid nautimas, lisaks on Viljandisse tekkinud uued kohvikud, kontserdid ja muusikafestivalid.

Tartu linna meelitavad inimesi uued turismiatraktsioonid. Põhiliste atraktsioonidena nimetab Reedi Eesti Rahva Muuseumit, V-SPA ja teisi hotelle ning erinevaid üritusi. Tema sõnul on Tartu linnas ööbivate inimeste arv tõusnud 30% võrra.

MTÜ Visit Saarema tegevjuhi Ergo Oolupi sõnul on esimese viie kuu majandusstatistika alusel Saaremaal turism kasvanud. Oolupi andmetel on eelkõige tõusnud siseturism, aga ka välisturistide arv sihtturgudelt, nagu Soome ja Läti. "Umbes pooled Saaremaa külalisestest on eestimaalased ja pooled siis tulevad saartele juba kaugemalt," ütles Oolup.

Oolupi sõnul on ettevõtjad talve jooksul valmistunud suviseks turismihooajaks. "Suvel toimub maakonnas iganädalaselt pea 50 erinevat üritust ja seetõttu peaks olema ka kohapeal nii tegevust ja vaatamist kõigile," ütles ta. Lisaks on tema sõnul loodud uusi teenuseid ja pakette, et pakkuda lisaväärtusi turistidele. Samuti on paranenud praami- ja lennuühendus Saaremaaga.

Broneeringuid tühistatakse

Ilm on mõjutanud Saaremaa siseturistide arvu. "Tagaside ettevõtjatelt on olnud, et ehk keskmiselt veidi jahedam suvi toob kaasa ka broneeringute tühistamisi," selgitab Oolup. Samas tekitab see tema sõnul olukorra, kus spontaansemad inimesed saavad need augud täita.

Hiiumaa Turismiinfokeskuse juhataja Sigrid Valteri sõnul näitab statistika väikest tõusu turistide arvus. Põhjusena näeb Valter praamiühenduse paranemist mandri ja Hiiumaa vahel. Nii eestlaste, kui ka välismaalste seas on Hiiumaa populaarsemaks muutunud. Välismaalaste seas on Valteri sõnul see suvi olnud rohkem sakslasi lisaks soomlastele.

Valteri hinnangul Hiiumaal kehva suusailma pole olnud. Suvi on tema arvates olnud soojem kui mandril ja vihma pole väga sadanud. Siiski ootab Hiiuma Valteri sõnul oma esimest äikesetormi, mida pole veel see suvi tulnud.

Harjumaal Viinistu kandis asuva Kelluka puhkemaja omaniku ja juhataja Annika Kuzmina sõnul on suvi olnud üsna ootuspärane, aga pigem oli kevad üllatuspärane turistide arvu poolest. Kelluka puhkemaja, mis asub Harjumaal Pärispea poolsaare tipus, ei olnud küll täiesti broneeritud, aga oli rohkem inimesi kui tavaliselt. "Eriti aprill, mai, juuni, mis tavaliselt on kesisemad, olid ootamatult aktiivsed," sõnas Kuzmina. Ta ei oska arvata miks see nii oli, sest ilm oli tema arvates ikkagi üpris kehv kevadel.

Juuli ja augusti kuu on Kuzmina sõnul alati turiste täis. Eestlasi tema sõnul Kelluka puhkemajas ei käi, pigem ööbivad seal Kesk-Euroopa turistid.

Peipsi ääres on olukord nutune

Hansu turismitalu omanik ja juhataja Hans Kalling ohkas, et see suvi on olnud tunduvalt vähem turiste kui eelmine suvi. Tema sõnul on turistide arv Peipsi järve äärses Kodavere külas seotud ilmaga. "Kui õues on nutune, siis on turismis ka nutune. Kui õues paistab päike ja on soe, siis on natukene alla keskmise," ütles Kalling.

Kesise turistide arvu põhjusena näeb Kalling lisaks sellel suvel toimuvat Peipsi järve äärse peatee remonti. Tema sõnul käib turiste üle maailma Peipsi ääres, sel suvel on eestlasi ja välismaalasi olnud pooleks.