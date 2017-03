Kehvad talved on sporditarveteketile tekitanud maksuvõla

Sporditarvetekett Rademar on tänase seisuga jätnud riigile tasumata 118 000 euro eest makse, selgub maksu- ja tolliameti andmebaasist, kirjutab Äripäev.

Siiski on Rademar suutnud enamuse võlast tagasi maksta. Veel enne jõule ulatus võlakoorem MTA ees üle 330 000 euro.

„EMTA võlg väheneb iga päevaga ning koostöö on hea," tõdes Rademari juht ja osanik Margus Juksar. Praegu on ettevõtte võlg riigi ees 118 202 eurot. „Kolm viimast talve on spordikaubanduse jaoks keerulised olnud. Korralik talv on spordikaubanduses väga oluline," selgitas Juksar maksuvõla tekkimise telgitaguseid.

