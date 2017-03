Kehvas seisus majandusega Itaalias on maailma terveimad inimesed

Ehkki Itaalia majanduses ei ole ajad kiita, tuli Bloombergi poolt 163 riigi inimeste tervise indeksis esile, et itaallaste tervis on maailma parim. Praegu Itaalias sündinu võib eeldada suremist 80ndates eluaastates.

4500 kilomeetri kaugusel Itaalias asub Sierra Leone, kus keskiselt võib sündinu eeldada elu kuni 52. eluaastani.

Arenenud riikide sekka kuuluv Itaalia majanduskasv on stagneerunud juba aastakümneid. Ligi 40 protsenti noortest on Itaalias töötud. Võrreldes majanduse suurusega paistab Itaalia silma hiiglasliku võlakoormaga. Samas on itaallased ameeriklastest, kanadalastest ja brittides paremas vormis, kes kannatavad kõrge vererõhu ja kolesteroolitasemega.

Itaalias on üks kauem teles jooksnud sarjadest ja enimvaatatute sekka kuuluv perearsti seriaal.

Itaalia toidulaual on rikkalikult rohelist toitu ja kasutatakse hulgaliselt oliiviõli. Washingtoni ülikooli tervisliku toitumise keskuse direktor Adam Drewnowski on kirjutanud sellest kui tähtis on tarbijatele värske toidu, puuviljade, kala ja lahja liha kättesaadavus.

Bloomberg kasutas indeksi arvutamisel mitmeid näitajaid nagu näiteks eeldatav elu pikkus, surma põhjused ning kõrgest vererõhust ja tubakatoodete kasutusest terviseriskidest kuni alatoitumise ja puhta vee kättesaadavuseni.

Itaalia järel on teisel kohal Island, siis tulevad Šveits, Singapur, Austraalia, Hispaania, Jaapan, Rootsi, Iisrael ja Luksemburg. Eesti asub edetabelis 38. kohal Poola ees. Ida-Eurooaps on parima asetusega 27. kohal asuv Sloveenia.