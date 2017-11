Keila hakkas oma elanikke Tallinnalt tagasi ostma. Linnapea sõnul võiks pealinn diskrimineerimise lõpetada

Keila linn alustas kuuenädalast kampaaniat, et saada elanike registrisse tagasi faktilised Keila elanikud, kes Tallinna tasuta ühistranspordi kasutamiseks on ennast fiktiivselt pealinna sisse kirjutanud. Iga enne aasta lõppu Keila elanikuks registreeriv inimene saab linnalt sada eurot.

Keila linnapea Enno Felsi sõnul töötab Tallinna linna tasuta ühistransport juba aastaid kõlvatu konkurentsi relvana, mis ahvatleb naaberomavalitsuste inimesi fiktiivselt tallinlaseks hakkama. "Kuna eraisiku tulumaks on oluline osa omavalitsuse eelarvest, siis näppab Tallinn sedasi naabrite eelarvetest ka kohalikku sotsiaal- ja keskkonnakaitsesse ning koolidele ja lasteaedadele minevaid summasid," selgitas Fels.

Ka Keila linn pakub tasuta ühistransporti, aga erinevalt Tallinnast on Keila ühistransport tasuta kõigile reisijatele, sõltumata nende elukohast. Linnapea Felsi sõnul oleks õiglane ja mõistlik ka Tallinnal lõpetada inimeste diskrimineerimine koduse aadressi alusel.

Ühistranspordiseaduse § 36 kohaselt võib sõidusoodustusi anda, kui seda nõuab avalik huvi ning soodustuse kehtestamiseks on mõistlik ja asjakohane põhjus. Eelnõu seletuskiri täpsustab, et avalik huvi võib seisneda näiteks muu ühiskonnaga võrreldes halvemas situatsioonis olevate isikute toetamises, suurendades seega ühiskondlikku õiglust. Keila linnajuhi sõnul kestab aastaid paraku olukord, kus ükski reisija ei ole Tallinna aadressipõhise tasuta ühistranspordi kohta kohtult õiguslikku hinnangut küsinud. "Eks lihtsam on ennast Tallinna sisse kirjutada kui linnavalitsusega kohut käia," põhjendas ta.

Keila linnavalitsuse otsusega makstakse igale enne aasta lõppu Keilasse elukoha registreerunud inimesele 100 eurot puhtalt kätte ning lisaks loositakse nii seniste kui uuesti registrisse jõudnud elanike vahel välja SPA-paketid Keila sõpruslinna Siguldasse ja kümme 300 eurost auhinda.

Linnapea sõnul mõistab ta inimeste ahvatlust fiktiivse tallinlasena saada osa tasuta ühistranspordist, kuid vähemalt aastavahetusel tuleb ennast registreerida kodukoha elanikuks, et maksutulu laekuks õigesti. "Tänapäeva e-riigis on see tegelikult ainult mõne hiirekliki küsimus," lisas ta.