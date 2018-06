Keit Pentus-Rosimannus: Tallinna linnavalitsus käitub autojuhtidega nagu koolikiusaja

Pentus-Rosimannuse kinnitusel tuleb luua kaasaegsed, kiired trammiühendused, algatuseks Lasnamäelt ja Piritalt, mis oleksid loogiline osa kogu Tallinna trammivõrgust.

Teiseks, elupiirkondade siseselt kiire ja paindlikult toimiv väikeste busside süsteem. „Suurte busside liinid on teedel siiamaani paljuski samasugused, nagu need olid 25 aastat tagasi, aga linn on vahepeal edasi arenenud. Näiteks Lasnamäel on juba pikalt arutatud, et elupiirkondade siseselt võiksid liikuda väikesed vaiksed bussid, mis haakuksid ülejäänud ühistranspordisüsteemiga,“ rääkis ta. Tegelikult võiks just Lasnamäe olla Pentus-Rosimannuse sõnul innovatiivse linnatranspordi julgeks arendamiseks ideaalne koht, kui vaid eestvedamist leiduks. Ühtse, hästi kokku toimiva tervikliku süsteemi puudumine on praegu paljudes kohtades peavalu.

Kolmandaks lahenduseks oleks Pentus-Rosimannuse sõnul terviklik ja turvaline kergliiklusteede võrgustik, mis tähendab ka korralikke parkimisvõimalusi. K“ergliiklusteede ühtseks süsteemiks sidumine on igal juhul oluline, aga ei saa unustada, et on hulk inimesi, kellele jalgrattaga sõitmine erinevatel põhjustel ei sobi. Nende jaoks saab ikkagi autole alternatiiviks olla kaasaegne, kiire ja mugav ühistransport,“ rääkis ta.

Loe veel

Autojuhtide kiusu rubriiki liigitub Pentus-Rosimannuse sõnul paraku ka see, kuidas suuremates piirkondades pole siiamaani suudetud pakkuda mitte mingisugust kaasaegset lahendust parkimisele. „Tulge, jalutage õhtusel ajal Lasnamäel näiteks Läänemere tee või hommikuti Vormsi tänava kandis ja vaadake, kuidas siin parkimisega lood on," ütles ta.