Kemerovo kaubanduskeskuse põleng. Kes on kaubanduskeskuse omanik?

Kes on kaubanduskeskuse omanik, seda ei saa kindlalt väita. Kes kaubanduskeskuse rajamist rahastas on teada. Arvestades, kuidas ta reageeris, ei saa välistada, et lisaks rahastamisele on ta ka keskuse omanik. Vähemalt üks omanikest.

Tema nimi on Denis Štengelov. Miljardär elab Austraalia kullarannikul. Ta lubas vähemalt 64 hukkunuga põlengu uurimisele kaasa aidata, kuid Venemaale ta ei lähe, kuna kardab kriminaalkorras karistamist.

„Kas ma peaks tulema Venemaale vaid selleks, et vangi sattuda,“ küsis ta.

Mees keeldub ütlemast, et tema ettevõte KDV ehitas Zimnjaja Višnja kaubanduskeskuse ning keeldus kinnitamast, et on kaubanduskeskuse omanik. Samuti ei nõustunud ta rääkima, kas KDV tegeles kaubanduskeskuse opereerimisega. Ta oli nõus, et tema aitas ehitust finantseerida.

Kuuldavasti sai Štengelov Venemaal rikkaks kiirtoidu- ja kommiäriga, mida turustas läbi KDV.

Talikirsi nimeline kaubanduskeskus oli ümberehitatud kommitehas, mis avati 2013. aastal.

Kaubanduskeskuse ehitajad võisid vilistada ohutusnõuetele. Alates tulekahju puhkemisest on Venemaa politsei vahistanud viis inimest, sealhulgas kaubanduskeskuse juhid, kuna kahtlustatakse, et kaubanduskeskus ei vastanud ohutusnõuetele. Hoonest ei toimunud nõuetekohast evakueerumist ja ka suitsuandurid ei hakanud tööle. Alarm ei töödanud.

Enamus hukkunutest on lapsed. Štengelov ütles, et temale öeldi, et tuletõrjealarm töötas ja anti häire.

Miljardäri pere, sealhulgas kaks poega, elavad vene meedia andmetel Ausraalia Kullarannikul.

Loe veel

KDV ehitas Kullarannikule Carrarale tennise- ja golfiakadeemia, mida juhib tema vanem õde Julia, kuid Facebooki andmetel elab ta hoopis Šveitsis.

ABC püüdis edutult saada kontakti Štengeloviga.

Štengelov ütles, et tema ettevõte maksab iga hukkunu omastele kolm miljonit rubla ehk 67 900 dollarit. Lisaks tasub ta vajadusel vigastada saanute rehabilitatsiooniravi kulud.

„Minu jaoks on see isiklik tragöödia,“ ütles ta vene ajakirjandusele. „Ma tahan, et tegelikud süüdlased identifitseeritaks.“