Kender kolis perekonna ja arvutimänguäri Londonisse

Kui Eestis teatakse ZA/UMi ilmselt siiani kui Kaur Kenderi ümber koondunud noorte loomeinimeste kirjanduslikku rühmitust, siis praeguseks on ümber orienteeritud hoopis arvutimänguärile. Intervjuus portaalile gamesindustry.biz räägib Kender, et Londonis on Eestist palju paremad tingimused loometegevuseks ja oma mängude promomiseks.

ZA/UM tegeleb parasjagu arvutimängu "No Truce With The Furies" ehk eesti keeles kohmakalt "Mitte mingit vaherahu fuuriatega" arendamisega. Praegu on "peakorter" veel Tallinnas, aga Londonis Hackneys on nüüd kõrvalharu püsti pandud ja 28 mänguga seotud inimesest kaheksa on juba UK-sse kolimas. Ka Kenderi perekond on juba Londonis.

No Truce With The Furies on police procedural ehk põhimõtteliselt rollimäng, kus saab mängida erinevate politseinikest karakteritena. Füüsilist vägivalda mängus pole, rõhk on dialoogil.

Mängija "ärkab" häbisselangenud politseinikuna, kes peab lahendama veel viimase kuriteo. Kokku miksitakse erinevaid žanreid, üldine vibe paistab küll olevat neo-noir - kodulehel nimetatakse seda fantastiliseks realismiks. Veel sel aastal peaks mäng välja tulema.

Ajakirjanik ehmatas ära

Kender tõi ajakirjanikule esialgu kolimise põhjustena välja Eesti logistilised probleemid: Ühendkuningriigis on kergem ligipääs mängu muusikapoolega tegelevatele partneritele, parem marketingi ja müüki teha ja rohkem andekat tööjõudu. Briti ajakirjaniku aga ehmatas ära Kenderi järgnev jutt, mida Eesti lugeja oskaks teatud reservatsioonidega võtta:

"Meil on head professionaalid tööl, kellest osa on Eesti ülikoolides tööl. Võibolla nemad tahavad Eestisse jääda, aga enamus meie töötajaid tahab siia kolida," ütles Kender. "Kui me pärast Fuuriaid tahame suurema mängu teha, peame kõvasti inimesi juurde palkama. Eestisse ei tule keegi, sest nende meelest tulevad kohe venelased, Narva on järgmine ja Eestis tuleb tuumasõda."

"Eesti valitsus kolib andmeid parasjagu Luksemburgi pilveserverisse, nii et isegi kui riik okupeeritakse, funktsioneerib see edasi. See pole päris selline õhustik kus me töötada tahaks. Kui riik liigutab kõik pilve siis peaksime meie ka liigutama - nii et liigume Londonisse," sõnas Kender.

Briti ajakirjanik maalib järgnevalt pildi Eestis väidetavalt valitsevast "muserdavast atmosfäärist", mida gamesindustry.biz-i lugejatel olevat raske ette kujutada. Ta uurib Kenderilt küll ka seda, kas Brexit loomeinimesi ei hirmuta, kuid eestlast ei kõiguta ei brittide EL-ist lahkumine ega Londonis sagenenud terrorirünnakud.

"Eestist ei saa midagi promoda. Internet on suur vale - kui see töötaks, vaataksime kõik Tšiili ja Peruu filme, mitte ei teeks arvutimänge. Kui sa tahad midagi promoda, pead olema Londonis või Los Angeleses," märkis Kender. Ta tõi välja ka selle, et Ida-Euroopas on arvutimänguajakirjandusega asjad halvasti.

Ka maksude osas on Ühendkuningriik arvutimängutegijate jaoks paindlikum. "Siin on suurepärased maksusoodustused. Selle mängu jaoks me neid veel ei saanud, aga järgmise jaoks vast saame," sõnas Kender. Ta tõi võrdluseks välja Eesti liigkõrged tööjõumaksud.

Kuuluvad Linnamäe kontserni

Zaum Studio OÜ jäi mullu 416 000 euroga kahjumisse, mis pole algusfaasis muidugi midagi kohutavat - tegeletakse ju investeerimisega tulevikku. Tööjõukulud moodustasid 322 000 eurot, tegevuskulud 76 000 eurot.

Emaettevõtjaks on Fortress Occident Holding OÜ, mis kuulub omakorda suurärimees Margus Linnamäe MM Gruppi. Juhatuses on Robert Kurvits ja Sander Taal.

Juuni lõpu seisuga töötab ettevõttes 22 inimest. Märtsist maini oli käive 1669 eurot.

Zaum.ee-le minna üritades jõuab muuseas välja hoopis leheküljele kiirlaenud.eu.