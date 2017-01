Kentsakas lugu: Putin ei ole siiani USA jalgpalliklubi omanikule tema vara tagastanud

Foto: Kollaaž

Ameerika jalgpalli Super Bowlis kohtuvad The New England Patriots ja Atlanta Falcons. Viimane on finaalis teist korda ja nad ajavad taga oma esimest Super Bowli. Patriots on 16 aasta jooksul võitnud neli ihaldatud tiitlit ning lähevad viienda järgi. Klubi omanikul on aga vaid kolm võidusõrmust. Miks nii?