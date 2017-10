Kentsakas olukord. Maksuamet avaldab andmeid, millega võib rikkuda börsireegleid ja head tava

Pilt on illustreeriv.

Maksuamet avaldab andmeid, mida analüüsides saavad teadlikumad börsiinvestorid olulise info ettevõtte kohta kätte enne teisi. Paljud väikeinvestorid on üllatunud, nende hinnangul tekitab see investorite vahel ebavõrdsust ning võib rikkuda börsireegleid ja head tava, kirjutab Äripäev.

"Olukord, kus börsiettevõtete käivete informatsioon on enne börsiteate avalikustamist vabalt kättesaadav, on minu hinnangul problemaatiline, kuna see loob võimaluse osadel turuosalistel informatsiooni alusel teiste turuosaliste ees saavutada arvestatav kauplemiseelis," rääkis väikeinvestor ning TTÜ rahanduse ja majandusteooria instituudi lektor Kristjan Liivamägi, kellele tuli uudis sellisest olukorrast üllatusena.

