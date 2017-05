Kersti Sarapuu surub prügiärisse sisetehingute tegemise luba

Samal ajal uurib erikomisjon tema abikaasa, Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu seoseid prügiäriga.

Märtsi lõpus kirjutas Eesti Päevaleht, kuidas riigikogu majanduskomisjon arutas Mailis Repsi (KE) ettepankut muuta riigihangete seaduse eelnõu nii, et see lubaks edaspidi teha jäätmekorralduses sisetehinguid. Ettepanek lükati tagasi, et vältida niigi korruptsioonilõhnalise Tallinna prügiäri hullemaks muutumist.

Eitavast otsusest hoolimata esitas Keskerakonna juhatuse liige Kersti Sarapuu üleeile täpselt sama ettepaneku uuesti majanduskomisjonile.