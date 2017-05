Kes hakkavad kontrollima kahtlusi tekitanud Arsenali kinnistute müüki?

Riigihanke Arsenali kinnistute müügi erikontrolli teostamiseks võitsid Deloitte Legal OÜ ja Aktsiaselts Deloitte Audit Eesti. Erikontroll läheb kokku maksma 38 500 eurot.

Jaanuari lõpus andis riigihalduse minister Mihhail Korbi korralduse viia Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsis (RKAS) ja selle tütarettevõttes Erika Neli AS-is läbi erikontroll Arsenali kinnistute müügi tõttu.

Riigihanke erikontrolli teostamiseks võitis Deloitte Legal OÜ ja Aktsiaselts Deloitte Audit Eesti. Leping sõlmiti 20. aprill ja täitmise tähtaeg on kolm kuud. Erikontroll läheb maksma 38 500 eurot.

2012. aastal müüdi Arsenali kinnistud RKAS-i korraldatud kolmenädalase tähtajaga konkursil ettevõttele AO Arendus, kus oli varjatud osanik Rain Rosimannus. Äripäev avalikustas, et Rain Rosimannus osales ostmisel varjatud osanikuna, nö optsioonilepingu alusel. Peale artikli avaldumist arutas riigikogu korruptsioonikomisjon asjaolusi, jõudes järeldusele, et tegemist on korruptiivsena näiva teona, mis kahjustab RKASi ja laiemalt avaliku võimu mainet.

Erikontroll puudutab riigi kinnisvara aktsiaseltsi juhtimise ja varalise seisundiga seotud küsimusi vara müügikorralduse valdkonnas. Kontrollitakse, kas RKAS enda ja tütarettevõttele kuulunud vara võõrandamise ehk müügiprotsess on olnud seaduslik ja vastav võõrandamist reguleerivatele siseprotseduuridele. Lisaks selgitatakse välja, kas vara on võõrandatud ettevõttele kõige kasulikumal ja läbipaistvamal viisil.