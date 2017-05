Kes istub roolis ja keda veetakse ehk mida kujutab endast juhiga auto rent?

Eesti ettevõtted ja ka eraisikud tellivad järjest rohkem autorendifirmadelt autorenti koos juhiga ehk nn sohvriteenust. Mida see tihtilugu vaid staaride ja VIPide pärusmaaks peetav teenus endast kujutab ning kes ministreid, ärimehi ja riigiametnikke igapäevaselt sõidutavad?

Täisteenusliisingu- ja autorendiettevõtte AVIS Eesti renditoodete spetsialisti Mikk Kalmeti sõnul alustati juhiga sõiduteenuse pakkumist juba 90ndatel aastatel, mil AVIS eelkõige Eestit külastanud välisinvestoreid ja ettevõtjaid sõidutas. “Ajad olid toona teised, kuid liikusime juba siis üha läänelikumas suunas ja nõudlust sellise teenuse järgi oli. Aastakümnetega on juhiga sõidu teenus oluliselt arenenud – sõidukite valik, lisavarustus, teeninduse maht jms on kardinaalselt muutunud – nii ka teenuse kasutamise nõudlus,” rääkis Kalmet.

Autorendiettevõtte esindaja tõdes ka, et juhiga sõidu teenus on praegu maailmas võrdlemisi levinud, kuid nõudlus on riigiti erinev. “Baltikumis on juhiga sõit kasvava nõudlusega teenus. Enamasti on juhiga sõidu päringud tulnud rahvusvahelistelt vahendajatelt, kes tegelevad VIP teenuse pakkumisega ülemaailmselt. Valdavalt teeme koostööd saatkondade ning Eestis opereerivate rahvusvaheliste ettevõtetega, kellel käib palju tähtsaid külalisi,” selgitas Tõld ja avaldas lootust, et huvi sellise teenuse vastu kasvab lähitulevikus veelgi.

Obamast ja Bushist Madonna ning Metallicani

Põhjuseid, miks aga peaks üks ettevõtja või eraklient üldse nn sohvriteenust kasutama, on autorendiettevõtte esindaja sõnul mitmeid. Näiteks pakub see teenus ettevõtte klientidele eelkõige turvalist, mugavat ja lihtsat transporti punktist A punkti B saamiseks. “Samuti ei pea klient mõtlema kuidas võõras riigis sihtkohta jõuda, ei pea muretsema liikluse pärast ning saab autosõidu vältel tegeleda olulisemate töö- või isiklike asjadega. Juhiga sõitu kasutatakse tihti pikemate ja väsitavate vahemaade läbimiseks (Tallinn- Riia-Vilnius), ning näiteks ka siis, kui sündmused on kõrgemad turvalisusenõuded (presidendid, ministrid, riigiametnikud jne),” rääkis Kalmet. Ta võrdles, et kui igapäevaselt kasutatakse liiklemiseks taksot, siis pidulikema sündmuste, kõrgema turvalisuse ja ka n-ö premium-klassi sündmuste puhul eelistavad aga suuremad korporatsioonid ja riigiesindajad rahvusvahelise kvaliteedi ja turvalisusnõuetega juhiga-sõidu teenust, mis on kontrollitud ja eelnevalt koordineeritud.

Seda, et AVISe juhid on juba praeguseks vedanud tõelisi maailmaklassi staare ja riigimehi, näitab Kalmeti poolt välja toodud loetelu. Näiteks rentis ettevõtte 2004. aastal ligi 100 sõidukit (sh. sõiduautod, maasturid, mikrobussid, kaubikud, reisibussid) USA toonase presidendi George W. Bushi riigivisiidiks Vilniusse. Aasta hiljem varustati autodega Bushi visiiti Riiga ning 2006. aastal läks ettevõttelt USA presidendi Tallinna visiidi tarbeks ligi 60 autot koos juhtidega. “Lisaks oleme rentinud autosid näiteks 2005. aasta UEFA (Euroopa jalgpalliassotsiatsioonide liidu) konverentsiks Tallinnas, 2006. aasta NATO tippkohtumiseks Riias, Prantsusmaa toonase peaministri Francois Fillon’i riigivisiidiks Tallinnasse (2008) ning loomulikult andsime 15 autoga panuse ka Obama 2014. aasta Tallinna-visiidile. Eestit külastavate rahvusvaheliste staaride hulgas oleme sõidutanud aga näiteks aastatel 2007 - 2014 selliseid nimesid nagu Muse, Red Hot Chilli Peppers, Sade, Kylie Minogue, Seal, Jamiroquai, Madonna ja Metallica,” tõi Kalmet välja.

Autod ja hind vastavalt kliendile

Selliste maailmakuulsate staaride ja poliitikute, aga ka teiste klientide vedamiseks kasutatakse autorendiettevõtte esindaja sõnul väga erinevaid autosid ning siin loeb palju kliendi enda soov ja vajadus. “Peamiselt kasutame BMW 5-ndat ning 7-ndat seeriat, kuid kui kliendi soov on limusiin, Tesla, mistahes automark, siis katsume võimalusel alati oma partnerite abiga klientidele soove täita,” kirjeldas Kalmet ja lisas, et tavaliselt tellitakse siiski, kas konkreetne ja lühike transfeer punktist A punkti B, või kogu päeva kestev teenus, kus läbitakse näiteks väliskülalise kõik olulised sihtpunktid kiirelt ja efektiivselt.

Hinnad sõltuvad aga juhiga auto teenuse puhul Kalmeti sõnul sellest, millise sõidukiga klienti teenindatakse. Üldjuhul jääb teenuse hind vahemikku 50-70 eurot ühe tunni kohta lühikeste sõitude puhul. Päevahind sõltub juba konkreetsetest kokkulepetest.



Kes on roolis?

Juhiga auto roolis on rendiettevõtte esindaja sõnul ennekõike inimesed, kellel on suhtlustasemel vajalik keeleoskus sõltuvalt kliendist. See on ka ettevõtte üheks peamiseks kriteeriumiks lisaks B-kategooria juhilubadele ja kontrollitud taustale. Juhiga sõidu teenuse põhitõed on aastate jooksul kinnistunud ka loodud juhendisse, mida uuendatakse iga aasta vastavalt kõrgetele standarditele. Spetsiaalset koolitusprogrammi juhtidele küll ei ole, kuid sohvritele jagatakse alati enne sõitu minekut eelnevatel päevadel erinevaid lisanäpunäiteid ning viiakse nad vajadusel teedel valitsevate olukordadega kurssi.

“Professionaalse autojuhi tööpäev on väga spontaanne ning muutusi täis, sest juhiga sõidu teenust telliv klient eeldab arusaadavalt, et juht on paindlikult tema käsutuses. Ei ole erakordne juhus, et juht ootab autos täies sõiduvalmiduses olles klienti näiteks 5 tundi. Vastavalt sellele peab olema juht suuteline logistiliselt mõtlema ja väga täpselt planeerima sihtpunkti jõudmist. Ükski sõit ei ole ühesugune ning igas sõidus on midagi eripärast,” tõi rendiettevõtte esindaja esile.