Aasta tõi kaks uut tööjõuvajaduse prognoosi: üks kajastab praegust seisu, teine vaatab tulevikku.

Kas ajakirjanikel jagub järgmise 12 kuu jooksul tööd? Kas leidub piisavalt tööandjaid, kes neid vajavad, või on mõistlik elule uus suund anda?

Hiljuti töötukassas valminid tööjõubaromeeter näitab, et Harjumaal ja Tallinnas on ka tuleval aastal oodata tublit kirjameeste ülejääki. Erialast tööd on neil raske olnud leida juba mõnda aega: tänavu oktoobris märkis 92 end töötukassas arvele võtnud inimest oma viimaseks tegevusalaks ajakirjanduse. Tööd aga oli sama üheksa kuu jooksul saanud 20 endist ajakirjanikku.