Kes kaotavad tulumaksureformist kõige rohkem

Tulevast aastas jõustuvast tulumaksureformist kaotavad enim inimesed, kelle palk jääb vahemikku 1790–2100 eurot, kirjutab Äripäev.

Kõige enam ehk 1,96% kaotavadki palgas inimesed, kes teenivad 2100 eurot kuus. Rahas tähendab see senisest 36 eurot väiksemat teenistust.

Teiste sissetulekute puudumisel oodata keskmist palka teeniv inimene jaanuarist ca 5% ehk 65 eurot palgalisa.

Äripäeva finantskontrolleri Raivo Sormuneni sõnul võimalust, et brutopalga marginaalne tõus võiks uuele maksuastmele küündides tähendada netopalga vähenemist, tekkida ei saa. „Kui su palk tuleval aastal kas või euro võrra tõuseb, saad sa netopalka ka igal juhul rohkem kätte, kui ilma igasuguse palgatõusuta. Küll aga on fakt see, et 2000 euro ringis teenijatel tähendab näiteks 2% brutopalga tõus netopalga jäämist 2017. aasta tasemele,“ kinnitas ta.

