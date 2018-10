Kes kõnnib minema 850 miljoni dollari juurest? Tundub võimatu, aga just seda tegi üks WhatsAppi kaasasutajatest

Facebooki jurist muidugi ei nõustunud temaga, väites, et Facebook kõigest kaalus sihitud reklaami WhatsAppi kasutajatele, mitte ei plaani seda reaalsuses ellu viia. Acton otsustas võitlusest loobuda. „Fakt oli see, et ma ise tegin otsuse müüa ettevõte maha. Ma olin ta maha müünud," põhjendas WhatsAppi kasutaja ise, miks ta kohtuteed jalge ette ei võtnud. See otsus maksiski talle 850 miljonit dollarit.

Ka kümmekond aastat enne seda oli Acton lahkunud Yahoost täpselt samal põhjusel, reklaamimüügi vaidluse pärast. See, et kasumiihalus seatakse heast tootest kõrgemale, ajas teda lihtsalt hulluks. Ja nüüd kordus sama lugu Facebookis. See oligi Actoni jaoks märk lahkuda. Kuigi temaga koos WhatsAppi asutanud Jan Koum jäi Facebooki natuke pikemaks, lahkus temagi sealt selle aasta aprillis.

Acton keskendub nüüd vähetuntud sõnumivahetusprogrammi Signal arendamisele. Seejuures järgib ettevõtja oma põhimõtet, et kasutajad tulevad enne kasumiihalust. Tema ettevõttes töötavad needsamad inimesed, kes lõid krüpteerimisprotokolli, mida on kasutatud nii WhatsAppi, Facebook Messengeri, Skype’i ja Allo arendamisel.

Sisuliselt taaselustab Acton sellist WhatsAppi nagu tema oleks ideaalis näinud: kus sõnumivahetus ja kõned on tasuta ning kasutajad ei pea silmitsi seisma tüütute reklaamidega.

Ühtlasi paigutas Acton WhatsAppi müügist saadud rahast ühe miljardi heategevusse. Põhirõhk seejuures on USA vaesemate piirkondadele tervishoiuteenuste tagamisel ja laste varasel arengul.