Täna koguneb Euroopa rahapoliitikat määrav nõukogu 1000. istungile. Sümboolselt piduliku sündmuse puhul avati Euroopa Keskpanga Frankfurdi peakontoris näitus, mis kujutab keskpanka uues valguses – keskpankuritel on hea huumorisoon.

23. oktoobril 2003, kui keskpanga esimesel juhil Wim Duisenbergil oli viimane tööpäev, leiab dokumendi märkega rangelt salajane, mille peakirjaks on suursugususe deklaratsioon.

“I flew like a butterfly, I stung like a bee; I was the greatest (and only) President the first five years did ever see.” (Olin parim ja ainus president esimesed viis aastat - lendasin nagu liblikas ja nõelasin nagu mesilane- vabatõlge.)

See memo on allkirjastatud Duisenbergi poolt ilma ühegi täiendava märkuseta ja on pandud välja Euroopa Keskpanga raamatukokku näitusele ühes mitmesuguste kummaliste kingitustega, mida keskpanga nõukogu liikmed on aastate jooksul saanud.

Välja on pandud näiteks Tutankhamuni puust kuju, kuid keegi ei mäleta kes ja mille puhul selle kinkis.

Näitust saavad külastada ainult Euroopa Keskpanga töötajad ja külalised. Need, kes lootsid seal näha suletud uste taga toimunud arutluste dokumente 2010. aasta võlakriisi aegadest ja Kreeka peaaegu valuutaliidust väljaviskamist 2015. aastal, on määratud pettuma. Euroopa Keskpanga juhtkonna poliitika kujundamise algdokumendid on salastatud 30 aastaks.

2014. aastal kolis Euroopa keskpank 1,3 miljardit eurot maksma läinud pilvelõhkujasse Frankfurdi idaosas. Kui 1998. aastal töötas keskpangas 400 töötajat, siis nüüd on see number napilt alla 4000 ja euroala liikmesmaade arv on kasvanud 11-lt 19-ni.

Ka Euroopa Keskpanga teine president Jean-Claude Trichet kirjutas oma suursugususe deklaratsiooni 21. oktoobril 2011:

“I was the second captain of this mighty ship;

Mais sacre Bleu! that WAS some trip

Some early ‘leaks,’ a growing ‘army’

These historic times will continue to keep you busy

I leave this team, en passant, with much emotion

And - most deservedly - with your admiration!”

Kolmas ja praegune „kapten“ Mario Draghi peaks lahkuma keskpanga juhi kohalt 2019. aasta oktoobris. Bloombergi ajakirjanikud soovitavad, et ka tema võiks kirja panna mõned luuleread.