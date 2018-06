Kes on Eesti eelistatum tööandja?

Kantar Emor uuringuekspert Lele Aak selgitas: „Tööandjatena on atraktiivsemad riigi omanduses olevad suurettevõtted, inimesed hindavad nende stabiilsust ja pakutavat kindlustunnet. Uuringus osalejad eeldavad, et neil on piisavalt raharessursse heade palkade maksmiseks ning põnevate projektide tegemiseks. Lisaks Eesti Energiale ja RMK-le on üha ahvatlevam töökoht ka Eesti Raudtees, aktsiaseltsis Tallinna Vesi või Omnivas. Jätkuvalt atraktiivsed on turismi valdkonna ettevõtted, kus töötamine tundub vaheldusrikas ja mille muudavad ahvatlevamaks ka oma töötajatele pakutavad soodustused.“

Võrreldes eelmise aastaga on Lele Aaki sõnul kõige suurema positiivse muutuse läbi teinud Coop Eesti, tõustes pingereas üheteistkümne koha võrra.

„Coop Eesti on viimasel ajal silma paistnud oma äri laiendamisele ja klientide paremale, kiiremale ja sujuvamale teenindusele suunatud tegevustega (siia kuuluvad nt tegevuse laiendamine finantsvaldkonda, võimaluse loomine sularaha väljavõtmiseks poekassast, plaan tuua e-poe lisateenusena turule nutikapid jne) ning see on kuvandit Coopist kui arengule suunatud tööandjast kindlasti oluliselt parandanud,“ märkis ta.

Teine suur tõusja on olnud rahvusvahelisi karjäärivõimalusi pakkuv Transferwise. Suurima languse on aga läbi teinud Circle K, kõik kaardistatud kütusemüüjad jäävad tööandjatena pingerea teise poolde. Teenindaja töö tanklaketis tundub inimestele vähem köitvam kui suurtes teenindusettevõtetes nagu Telia ja Swedbank, samas on töö kütusemüügiettevõttes atraktiivsem kui kaubanduskettides.

Lele Aak tegi põike kümne aasta taha ja märkis, et 2008. aastal ehk 10 aastat tagasi olid mainekate tööandjate esiviisikus Tallink, Eesti Energia, Estonian Air, Hansapank (nüüdne Swedbank) ja EMT (nüüdne Telia). Kõik kümme aastat tagasi mainekad tööandjad (v.a nüüdseks pankrotistunud Estonian Air) on pingerea esikümnes ka praegu. Skype oli kümme aastat tagasi pingereas 30. kohal.