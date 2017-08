Kes on euroala suurriikidest võlaliider?

Euroala suurriikidest on suurim laenukoorem Prantsusmaal, kus see ületas esimese kvartali lõpu seisuga 400 protsenti majanduse kogutoodangust, selgus Bloombergi arvutustest.

Prantsusmaa üheksa triljonilisest võlast suurim osakaal on mittefinantssektori ettevõtetel. Järgnevad avaliku sektori ja finantssektori ettevõtete võlg. Väikseim on kodumajapidamiste osa koguvõlas.

Teisel kohal on Hispaania, kus kogulaenukoorem ületab 350 protsenti majanduse kogutoodangust. Ka Hispaania koguvõla puhul on kandvam osa mittefinantssektori ettevõtetel.

Ka Itaalia võlakoormus on kõrgem 350 protsendist, kuid seal on koguvõla struktuur teistsugune. Suurim osa on avaliku sektori võlal, millele järgnevad mittefinantssektor, finantssektor ja kodumajapidamised.

Suurriikidest tagasihoidlikum on võlakoormus Saksamaal, kus see jääb 250 ja 300 protsendi vahele.

Prantsusmaast kõrgem on koguvõla suhe majandusse Luksemburgil, Iirimaal, Hollandil, Belgial ja Portugalil, kirjtuab BusinessWeek.