Audiitorfirma EY annab tänavu üheksandat korda välja auhinna EY Eesti Aasta Ettevõtja. Rekordilise 1600 osaleja hulgast on konkurentsis sõelale jäänud kümme parimat.

Nende seast valib žürii välja laureaadi, kes esindab Eestit juunikuus Monacos toimuval Maailma Aasta Ettevõtja konkursil.

EY Eesti Aasta Ettevõtja 2017 nominendid on:

- Arno Kütt ja Peep Kuld (pakiautomaatide ja ‑robotite tootja Cleveron AS ning Eesti suurim mööblimüüja, veebikaubamaja ON24 AS)

- Urmas Hiie (Eesti suurim ventilatsiooniseadmete ja -tarvikute tootja ETS Nord AS)

- Tõnis Siigur, Martti Siimann ja Marko Zukker (restoranid OKO, NOA ja Tuljak – OKO Restoranid OÜ)

- Kadri Klaassen ja Rasmus Varunov (Baltikumi suurim laste mänguväljakute ning skatepark’ide tootja, pereettevõte Tiptiptap OÜ)

- Anti Tammo ja Raigo Tammo (Eesti suurim terasprofiil- ja silemetalluste tootja ja eksportija, pereettevõte OÜ T-Tammer)

„EY Eesti Aasta Ettevõtja valimisel arvestatakse paljude kriteeriumitega – lisaks majandusedule ja äristrateegiale on olulised ettevõtte ühiskondlik-majanduslik mõju ning innovaatilisus, kuid tähtsaim roll on kanda inimestel, kes on ettevõtte loojad ja juhid – žürii hindab nende juhtimisoskuseid ja kogemusi, väärtuseid ja ärieetikat,“ rääkis EY partner Ranno Tingas.

„Konkursil osales tänavu 1600 ettevõtet. Finalistide hulka pääsemine on juba suur võit ja tunnustus - kõik nominendid on oma valdkondades tipptegijad ning neid teatakse nii Eestis kui ka kaugemal. Need on inimesed, kes kirjutavad Eesti nime suurelt maailmakaardile.“

Ranno Tingase sõnul esindab EY Eesti Aasta Ettevõtja konkursi võitja kõiki Eesti ettevõtjaid, kehastades nende motivatsiooni, arusaamu ja tahet midagi olulist saavutada.

„Eesti väiksus on ettevõtja jaoks ühest küljest boonuseks ja teisest küljest väljakutseks. Väikeses riigis on võrreldes suurtega kergem tippu tõusta, kuid väike turg seab oma piirid. Kõik tänavused nominendid arendavad oma tegevust ja otsivad kliente ka väljaspool Eestit.“

EY Eesti Aasta Ettevõtja žürii koguneb 9. märtsil, et kohtuda kõigi finalistidega ja valida nende seast välja võitja, kellele antakse tiitel ja auhind üle samal õhtul toimuval pidulikul galaüritusel Kultuurikatlas.