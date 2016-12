FILE PHOTO: British pop star George Michael performs during a concert at Wembley Stadium in London

FILE PHOTO: British pop star George Michael performs during a concert at Wembley Stadium in London Foto: Dylan Martinez, REUTERS

Popikoon George Michael suri jõulude ajal vaid 53-aastasena. Oma 35 aastat väldanud karjääri jooksul teenis mees kokku 200 miljoni dollari suuruse varanduse. Tal ei olnud surres lapsi. Kes saab siis tema varanduse endale?

Arvatakse, et ennekõike tema ristilapsed Roman ja Harley Kemp. Nad on tema kunagise Wham!i aegse bändikaaslase Shirlie Hollimani ja Spandau Ballet'i bassimängija Martin Kempi lapsed. Michaelil oli plaan nende perega 26. detsembril kokku saada, aga paraku segas saatus vahele. Tema kolmas ristilaps on James Kennedy.

Michaelil oli ka kaks õde, Melanie ja Yioda. Nemadki saavad tõenäoliselt mingi osa pärandusest.

Üks kandidaat on ka endise tütrukutebändi Spice Girls lauljana tuntuks saanud Geri Halliwell. Täpsemalt tema tütar Bluebell. Ta ei ole küll mehe ristitütar, selleks on George Michaeli endine poiss-sõber Kenny Goss. Michael ja Halliwell olid aga väga lähedased sõbrad. Kindlasti on lootus tükile tema varast ka Michaeli viimasel poiss-sõbral.

Pärast mehe surma hakkasid levima jutud tema suurest südamest ja heategevusest. Peamiselt andis ta raha laste hüvanguks ja tervishoiule. Ta andis aga anonüümselt raha ka eraisikutele. Näiteks üliõpilasele, kellel oli turjal krõbe õppelaen.

George Michaelil oli surres mitu kinnisvaraobjekti. Los Angeleses asuv kodu on väärt 3 miljonit dollarit, Sydneys asuv rannamaja maksab 4,3 miljonit, Oxfordshire'is asuva maja (seal George Michael suri) hind on umbes 6,1 miljonit dollarit ning Londonis asuva kodu maksumus on 9,8 miljonit.