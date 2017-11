Kes on Ilvese vihapurske ohvriks langenud Andreas Lehmann?

Gemalto Balti riikide müügijuht ja Šveits aukonsul Eestis Andreas Lehmann kirjutas Linkedinis sarkastiliselt, et Eesti riigi väidetav pikk reageerimisaeg ID-kaardi probleemile on põhjustatud "Põhjamaade pikast suvepuhkusest". Seepeale läks endast välja president Ilves, kes süüdistas šveitslast rassismis. Ilves eitas nüüd Twitteris, et tegu võiks olla diplomaadi solvamisega. "Aukonsul pole kindlasti diplomaat. Diplomaadid visatakse välja palju vähema ütlemise eest. Ta on lihtsalt ettevõtte esindaja," sõnas Ilves vastuseks kellegi Juhan Laaki soomekeelsele küsimusele.

Ilves nimetas Lehmanni sisuliselt natsiks. "Patroniseeriv jutt pikkadest suvedest ja põhjamaalastest, kes puhkavad 2,5 kuud ning seetõttu teie hoiatusele tähelepanu ei pööranud, on üsna rassistlik. Siin Räniorus ütleksid mõned isegi "natsistlik". Mina kindlasti ütleks," ütles Ilves Lehmannile Linkedinis.

Trüb Baltic AS-is on Lehmann töötanud alates 2003. aasta jaanuarist ja valdab seetõttu hästi ka eesti keelt. Ta on ka Šveitsi aukonsul Eestis, selles ametis on ta silma paistnud mullu juunis, kui nõudis Ida-Tallinna keskhaigla EMO sissepääsu logo väljavahetamist, kuna see oli äravahetamiseni sarnane Šveitsi lipuga.

Üldiselt peetakse heaks tavaks, et aukonsulid ei võta sõna poliitilistel teemadel. Nad ei kuulu professionaalsete diplomaatide hulka ja neil pole ka viimastel omast immuniteeti.

Kasvanud paljurahvuselises Šveitsis

Lehmann on šveitslane, kes sai 1996. aastal riigi loodeosa tehnikaülikoolist elektriinseneri kraadi. Koolis käis ta Oberentfeldeni omavalitsuses. Seal on muide elanikkonnast üle veerandi võõramaalased. 80 protsenti elanikest räägib emakeelena saksa, 3,8 itaalia ja 2,2 serbohorvaadi keelt.

Šveits on tuntud kui paljurahvuseline riik. Kogu riigis on samuti suurusjärgus veerand kodanikest võõramaalased, mis on arenenud maailma üks kõrgemaid näitajaid. Itaallasi on neist omakorda 16 protsenti, sakslasi 15, portugaallasi 13, prantslasi 6 ja serblasi 5 protsenti. Ligi kolmandikul kodanikest on aga suguvõsas immigrante.

Ilvesele õrn teema

Väliseestlasest Ilves on samamoodi närvi läinud ka 2012. aastal, kui ta süüdistas tuntud USA majandusteadlast Paul Krugmani. Nimelt oli too julgenud kahtluse alla seada Eesti taastumist majanduskriisist. "Si*ume ida-eurooplaste peale - nende inglise keel on halb, nad ei reageeri ja tegelikult teevad, milles on kokku lepitud, ja valivad valitsusi, kes on vastutustundlikud," kostitas ta toona Krugmani.