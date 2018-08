Kes on järjekordne korruptsioonikahtlusega TLT töötaja Toivo Moorast?

Toivo Moorast (Keskerakonna liige alates 2002. aastast) kirjeldas Ärilehele, kuidas eile pärastlõunal oli kaks päeva ametis olnud TLT juht Deniss Boroditš ta enda juurde kutsunud ja käskkirjaga teatanud, et Moorasti töösuhe peatatakse 30 päevaks, aga palka saab sel ajal edasi. TLT-s on Moorast haldusosakonna juhina töötanud pea kümme aastat, 2010. aasta novembrist.

Hetkel töötas Moorast linnale kuuluva aktsiaseltsi Tallinna Linnatranspordi haldusteenistuse juhina, kus tema töösuhe peatati välisauditi tulemuste põhjal. Nimelt osutasid auditi tulemused ametiseisundi kuritarvitamisele. Moorasti alluvuses töötas ligi 400 töötajat. Kokku töötab TLT-s üle 1700 töötaja.

Moorast rääkis Ärilehele, et tema ei tea, milles teda kahtlustatakse ning on üleüldiselt verivärske TLT juhi Boroditši tööstiilis pettunud. "Eile kutsus mind Boroditš välja, ta oli kaks päeva tööl olnud. Ma kuulsin asjast esimest korda, eile pealelõunat öeldi käskkirjaga, et 30 päevaks on mind töölt kõrvaldatud palga säilitamisega. Ma küsisin siis miks ja laiutati ainult käsi ja maigutati suud. Koheselt pandi minule tundmatu mees minu kohusetäitjaks," rääkis Moorast.