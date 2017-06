Kes on kes Rail Balticu juures ning millised on nende töötasud?

Palgad ei saa madalad olla, sest suure projekti jaoks vajalikud parimad spetsialistid ei ole odavad.

Rail Balticut nimetatakse Baltimaade sajandi projektiks. Pole siis ime, et sellega on seotud palju inimesi ja vajadus töökäte järele aina suureneb. Projekteerimise ja ehituseni pole ju veel jõutudki.

Kõigis kolmes Balti riigis on loodud Rail Balticut eestvedav juriidiline keha, ühtlasi on loodud keskne asutus RB Rail AS, mille juriidiline asukoht on Riias.

Siiani on Rail Balticule ette heidetud, et tegijad ei ole teada. Loomulikult huvitab inimesi seegi, kui palju nad palka saavad. Üritasime teada saada.