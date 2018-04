Kes on kinni peetud Tallinna Linnatranspordi juhtivtöötajad?

Alar Urm Foto: Rene Suurkaev

Täna peeti kinni Tallinna Linnatranspordi (TLT) juhatuse liige Alar Urm, bussiliiklusteenistuse direktor Andres Herkel, bussiremonditöökodade juht Hannes Erbsen ning bussiremonditöökodade asejuht Jaanus Vink. Kes need mehed on ja millega nad on varem silma paistnud?