Kes on lobigrupid "sunddividendi" eelnõu teksti taga?

Eile helistas ajakirjanik Huko Aaspõllu [BNSist - toim.] ja uuris nende eelnõude kohta. Meie ütlesime niimoodi - EVAL koostas seaduseelnõu, mille esitasime riigikogu õiguskomisjonile [kuhu ka Liisa Oviir kuulub - toim.], kui käisime seal arutelul. Meie esitatud eelnõu on osaliselt olnud aluseks sellele eelnõule, mis on praegu riigikogu menetluses. Meie esitasime üksnes ettepaneku osaniku väljaastumisõiguse reguleerimiseks, see oli umbes üks lehekülg pikk eelnõu. Praegu on riigikogu menetluses hoopis suurem eelnõu, mis käsitleb väljaastumisõigust, dividendiõigusi, teabeõigusi ja nõuete esitamist. See on oluliselt pikem eelnõu, umbes neli lehekülge.

Meie eelnõu on olnud aluseks, aga seda on modifitseeritud. Meie jupp ongi sõna-sõnalt kopeeritud. EVAL ei kirjutanud seda eelnõud mis praegu menetluses on, selle kokkupanemisel on Liisa Oviir ise tegutsenud. Meie pole muus osas peale selle osa sisendit andnud.

Kas EVAL on aga ka Liisa Oviiriga kontaktis olnud?

Enne kui ta selle eelnõu esitas, mõtlete?

Üldiselt.

Oleme suhelnud Liisa Oviiriga, aga eelnõu teemal tuli mulle üllatusena samamoodi, lugesin ajalehest, et eelnõu on menetlusse antud. Minuga seda küll kooskõlastatud ei ole.

Kas see tähendab siis, et Oviir nö "kaaperdas" EVALi mõtted?

Ei vastupidi, vastupidi, esitasime õiguskomisjonile selle eelnõu ja olime väga lootusrikkad, et keegi riigikogu liige algatab selle.

Miks ütles Oviir siis, et kirjutas ise eelnõu kokku?

Loe veel

Mina ei oska seda kommenteerida. Kõik muu [eelnõu tekst - toim.] on tulnud kuskilt mujalt, seda oskab Oviir ise kommenteerida.

Kes kirjutas aga EVALi algse seaduseelnõu?

Selle ühe lehe kirjutas EVAL, mina ja...siis oli veel liikmeid, kes panid õla alla sinna.

Kas saate nende inimeste nimesid nimetada?

Ma võin konsulteerida ja küsida, kas inimesed soovivad seda või ei soovi. Kui teid huvitab, siis võib seda uurida jah. Ma küsin seda järgi, praegu ma ei taha öelda, sest ma ei tea kas need inimesed tahavad, et ma ütlen.

Moori jutus on ebakõla

BNSile ütles Moor varem, et EVAL on saanud kommunikatsiooniabi META büroolt, seda nii tasuliselt kui ka nö "pro bono" ehk heast tahtest. Nüüd väitis Moor, et BNS ei esitanud tema mõtet täpselt. Samuti ei osanud ta täpsustada, kui suur osa teenustest saadi tasuta ja kui suur osa tasuta.

"Ma ei oska seda peast öelda...ma ei ole öelnud ka seda, et oleme ostnud teenust Metalt ja oleme saanud pro bono. Mis mina ütlesin eile sellele Huko Aaspõllule oli, et meil on väga piiratud eelarve ja me oleme nõustamisteenust saanud büroodelt pro bono ja osade teenuste eest oleme maksnud. Miks ta Meta niimoodi sisse tõmbas, ma ei oska öelda," märkis ta.

Büroodelt mitmuses?

Täpselt, jah.

Mis büroodelt täpsemalt?

Pean ka küsima. Kui EVALiga alustasime, käisime erinevate inimestega kohtumas ja nõu küsimas, eriti kellel oli mingi kogemus MTÜ-dega. Osad neist on tulnud ka meie liikmeks, osad ei ole jne. Pean üle täpsustama, kas inimesed tahavad ennast meiega siduda.

Lindistus lükkab Moori jutu ümber

Aaspõllu ja Moori kõne lindistusest selgub aga, et Moor siiski ütles seda, mida nüüd väidab end mitte öelnud olevat. Lõik kõnest:

MM: Meta on meid aidanud küll jah HA: Kas ta on siis lepinguline partner või ta teeb seda kuidagi tasuta? MM: Mis mõttes lepinguline või tasuta? Selles mõttes me oleme saanud, oleme saanud nagu päris palju talt abi pro bono ja mingite asjade eest oleme pidanud tasuma. Aga ütleme, et EVAL-i eelarve on nii pisike, et siin mingeid järeldusi teha oleks ennatlik.