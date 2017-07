Kes on Margus Linnamäe kontsernist viiendiku ostnud ärimees?

Linnamäe kontsernist viiendiku ostnud Ivar Vendelin on 42-aastane mitmekesine ettevõtja, kelle ärihuvid ulatuvad raamatupoodidest Aasia restoranideni.

Eile teatati, et Apollo suuromanik Ivar Vendelin ostab 20 protsenti MM Grupi aktsiatest, kuhu kuuluvad Margus Linnamäega seotud ettevõtted. “Senine koostöö Ivar Vendeliniga on osutunud väga viljakaks ning arvestades meie grupi uusi ja innovaatilisi plaane jae-ning online kaubanduse valdkonnas on mul heameel, et õnnestus gruppi kaasata strateegilise vaatega partner,” kommenteeris Margus Linnamäe.

Endised äripartnerid kirjeldavad Vendelini kui väga kavalat ja nutikat ettevõtjat, kes on agressiivne oma plaanide elluviimisel.

Äriteed alustas filmikriitik Vendelin koos Toomas Kruusiga, asutades Videoplaneti videolaenutuse, mille ta müüs hiljem Sanoma meediakontsernile.

Hetkel kuuluvad talle täielikult osaühingud Mirrow Institute ja VK Food. Tundmatu nimega Mirrow Institute OÜ alla kuulub 14 osaühingut, nende hulga Sõbra Spordihall, Apollo Group ja Mckenzie Invest. Viimane haldab kümmet Chopsticksi, kahte Little India ja ühte Chi restorani. Apollo Group kuulub alates 2015. aastast 50% ulatuses Margus Linnamäe MM Groupile.

Huvitav on see, et eilseni oli Apollo Goup OÜ veel OÜ Sandbach, kusjuures viimane majandusaasta aruanne esitati 2014. aasta tegevuse kohta. Samuti on aruanded esitamata Apollo Kino OÜ-l.

Apollo Grupp hõlmab Eestis suurimaid meelelahutusettevõtteid. Ettevõttel on kokku üle Eesti 15 raamatukauplust, 5 kobarkino, 6 Blenderi mahlabaari. Samuti on Apollol Baltikumi üks suuremaid e-poode.