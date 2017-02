Kes on presidendipaari rõivad valmistanud käsitöömeister ja mis tema riided maksavad?

President Kersti Kaljulaid ja tema abikaasa - kes on Setumaalt pärit - kandsid aastapäeva pidulikul vastuvõtul Margit Mehilase käsitööd Setu rahvarõiva ainetel. Mehilane valiti läinud aastal Värskas toimunud IX käsitööettevõtluse foorumil aasta käsitööettevõtjaks.

Setomaalt alguse saanud käsitööfoorumist on saanud tore traditsioon, mis toimub igal aastal oktoobrikuus üleriigilise ettevõtlusnädala raames erinevas Eestimaa paigas. Seto Käsitüü Kogo juubeliaasta puhul jõudis sündmus „sünnikohta" tagasi. Esimese käsitööettevõtluse foorumi korraldas Seto Käsitüü Kogo koostöös Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liiduga 2008. aastal Obinitsas.

Pärast võitu rääkis Mehilane ERR-is, et on tegelenud riiete valmistamisega juba kümme aastat. "Kümme aastat tagasi sattusin kuningriigi päevale ja vaatasin, et setukesed võiksid paremini riides käia. Alustasingi meesteriietest, sest naised ikka aeg-ajalt endale teevad, aga mehed ikka tellivad."

"Terevisiooni" saates avaldas Mehilane, et näiteks tema tehtud rahvarõiva komplekti meestesärk maksab 450 eurot ning seegi on n-ö sõbrahind, sest töö on niivõrd ajamahukas. Tema tehtud rõivad kuskil poeriiulitel või -stangedel ei seisa - kõik riided tehakse tellimuse peale inimese mõõtude järgi.

Margit Mehilasele kuulub juunikuus 2016. aastal asutatud osaühing Seto Rõivakoda, mille tegevusalaks on märgitud pealisriiete tootmine, sh rätsepatöö. Kuna tegu on nii värske ettevõttega, pole veel selle kohta majandusaruandeid saadaval.

Mehilasel on ka väikeosalus ettevõttes Hipobaby OÜ, mis valmistab riideid beebidele ning mille toodangut (sh tootesari "Hipsik") müüvad edasi Eesti suurimad jaeketid. Hipobaby kirjutab oma 2015. aasta majandusaruandes, et olulisemateks partneriteks on Tallinna Linn, Emahool OÜ (Mothercare kaubamärgi esindaja Eestis, Lätis ja Leedus), AS Selver, Prisma Peremarket AS ning AS Qualitex.

Kõnealusel aastal küll firmal väga hästi ei läinud, sest majandusaasta lõpetati 17 000 eurose kahjumiga, käibeks 32 500 eurot.