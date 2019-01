Kes on rahapesuskandaali tõttu Danske Bankist lahkunud Thomas Borgen?

Eestis ta rahapesu toimumise ajal üldsusele kuigi tuntud polnud, kuid 2013. aastal edutati ta Taani suurima panga Danske Banki juhatuse esimeheks. Läinud aasta septembris sunniti ta rahapesu tõttu pangast lahkuma.

Norralasest 1964. aastal Fredrikstadis sündinud pankur oli Danske Banki leival alates 1997. aastast. Aastatel 2001-2009. oli ta Fokus Banki tegevdirektor, mis oli Danske Banki tütarpank Norras.

Kuid panganduskarjäär oli tema eelistuselt teine valik. 54-aastane mees rääkis, et lapsepõlves unistas ta saada õhujõudude piloodiks, kuid tervisehäda tõmbas sellele plaanile kriipsu peale. Siis võttis ta ette varuplaani majanduse.

„Olin vaimustunud finantsmaailmast. Minu esimene töökoht oli panga kauplemisruumis,“ rääkis ta Taani meediaväljaandele Euroman. „Seal käis elu. Päevast päeva, tunnist tundi, minutist minutisse toimus midagi. See keskkond sobis mulle.“

Ta sai panga juhatuse esimeheks raskel ajal. Pank kaotas kliente ja ta pidi taastama panga reputatsiooni. Üksi 2013. aastal kaotas pank 100 000 klienti Taanis. Ta sai ülesandeks parandada klienditeenindust, mida peeti küsitluste põhjal halvaks.

Ta tunnistas, et juhatuse esimeheks saamisel töötas ta rohkem kui ei kunagi varem. Esimesed 18 kuud uues ametis on rasked, rääkis ta Norra ajakirjandusele.

Ta ütles, et kui talle tehti ettepanek hakata panka juhtima siis ta ei kõhelnud hetkegi, ent pidas siiski nõu abikaasa Torrilliga. Naisega kohtus ta ajal kui töötas Londonis ja oli suusapuhkusel Norras Hemsedalis. See juhtus 1992 . aastal. Bergeni naisel oli varaseast kaks last ja koos on neil lisaks kaks last ja neil on ka lapselaps.