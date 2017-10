Kes on skandaalne ärimees Aivo Pärn?

Aivo Pärn, OÜ UP Varud juhatuse liige

Kapo pidas Tartu ärimees Aivo Pärna kinni seoses Tartu linnavalitsuses lahvatanud korruptsioonijuhtumiga. Meest on aastaid saatnud erinevad skandaalid. Ärileht teeb ülevaate, millega Pärn kurikuulsust kogunud on.

2017. juuli - Äripäev kirjutas, et Oliver Kruuda ajal Terele piima vahendanud ja pankrotistunud UP Varud OÜ võlausaldajad on esitanud 1,7 miljoni euro suuruse hagi Tere ja Kruuda ning hagi järgi viimase huvides tegutsenud Aivo Pärna, Jaan Uibo ja nendega seotud ettevõtete vastu.

Võlausaldajate väitel oli Pärn üks osaline skeemis, millega raha väidetavalt UP Varudest välja kanditi ja ringiga Teresse tagasi toodi, selle asemele, et võlgu tasuda. Pärn eitas süüdistusi.

2015. mai - Pärn sai kahtlustuse omastamises. OÜ Tarbus Kinnisvara juhatuse liige Andrei Ostov tegi politseile avalduse, milles väitis, et Pärn omastas 2012. aastal sõlmitud laenulepingute alusel Eesti Bussijaamad OÜ arveldusarvelt kokku 49 800 eurot.

2014. veebruar - Pärn mõisteti maakohtus süüdi purjuspäi auto juhtimises. Mehelt mõisteti välja trahv 4320 eurot, samuti kaotas ta neljaks kuuks mootorsõiduki juhtimisõiguse.

2012. oktoober - Tanklakett Olerex nõudis Pärna esindatud Wipestrex Grupilt 47 709,54 eurot. Mindi kokkuleppele, kus Wipestrex kohustus tasuma koos viivise ja poolega menetluskuludest 59 252,45 eurot.

2010. detsember - Tartu ringkonnakohus jättis jõusse maakohtu otsuse, millega Pärna süüdistati korduvas pistise ja altkäemaksu andmisele kaasaaitamises ning karistas teda kaheaastase tingimisi vangistusega kolmeaastase katseajaga. Nimelt anti 2006. aastal pistist endisele Valga maavanemale Georg Trašanovile. Kalle Muru sai altkäemaksuks makstud raha GoBusi juhatuse esimehe Aivo Pärna korraldusel GoBusi juhatuse liikmelt Valter Keisilt.

Ringkonnakohus muutis maakohtu otsust vaid osas, millega Pärn mõisteti õigeks laskemoona ebaseadusliku käitlemise süüdistuses. Ringkonnakohus mõistis Pärna ka selles kuriteos süüdi.

2009. november - Ringkonnakohus jättis muutmata maakohtu otsuse, millega Pärna karistati Villu Reiljanile pistise lubamise eest 143 440 krooni suuruse trahviga. Keskkonnaminister Reiljani 2006. märtsi otsusega müüdi Rävala pst 8 asuv keskkonnaministeeriumi valitsemisel olev kinnisasi Pärnale. Ministeeriumi esindas advokaadibüroo Lextal vandeadvokaat Tarmo Sild, kes aitas oma tegevusega kaasa pistise osas kokkuleppe saavutamisele. Nimelt nõudis Reiljan miljon krooni pistist, ja selle info vahendas Pärnale just Sild. Hiljem kasvas summa juba 1,5 miljonini. Pärn sellega ka nõustus.

Reiljan sai tingimisi 2 aasta ja 3 kuu pikkuse vanglakaristuse, Sild sai 102 870 krooni trahvi.

2005. märts - Pärn sattus Otepää kõrtsis kaklusse, kui proovis sinna siseneda mootorsaaniga. Mees murdis rüseluse käigus jalaluu.