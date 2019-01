Kes on skandaalne ärimees Anton Ger, kellega tutvus võis olla Anvelti tegelik tagasiastumise põhjus?

Äripäev kirjutas, et Harju maakohus kohus leidis toona, et kuigi süüdistuses kirjeldatud süüdistatavate käitumises on tuvastatavad mitmed rahapesu kuritegudele iseloomulikud tunnused, pole nõutavat eelkuriteo sündmust ning seega ei saa kohtualuseid rahapesus süüdi mõista.

Küll aga otsustas finantsinspektsioon mõni aasta hiljem, 2014. aastal mitte väljastada AS-ile Ateka Resource makseasutuse tegevusluba, põhjendades seda sellega, et ettevõttel puudusid piisavad vahendid ja kogemused, mis on vajalikud järjepidevaks tegutsemiseks makseasutusena.

Samuti ei pidanud finantsinspektsioon taotleja juhatuse liikme Anton Geri ja nõukogu liikmete Sergei Kirillovi ja Sergej Golubovi ärialast reputatsiooni laitmatuks. Kuigi etttevõtjad esitasid finantsinspektsiooni otsuse peale apellatsiooniakaebuse, jättis Tallinna ringkonnakohus selle 2016. aasta jaanuaris rahuldamata.

Samad ettevõtted tegutsevad edasi, mitmed kahjumis

Creditinfo andmetel on Anton Ger täna seotud viie ettevõtte ja ühe MTÜ-ga. Tänaseni on temaga seotud ettevõtete hulgas ka Ateka Resource AS, kus Geri nimi on tegelike kasusaajate nimekirjas. Jätkuvalt kuuluvad ettevõtte nõukogusse ka Sergeii Golubov ja Sergei Kirillov. Küll aga on ettevõte tänaseks muutnud tegevusala, selleks on turvatöö (v.a avalik korrakaitse).

Viimasel kolmel aasta on ettevõtte müügitulu jäänud üsna tagasihoidlikuks. Kui 2015, aastal oli see vaid 13 545 eurot, siis 2016. aastal kasvas käive 43 964 euroni. 2017. aasta tulemus oli taas tagasihoidikum, piirdudes 29 762 euroga. Ühtlasi on ettevõte ajavahemikus 2015-2017 olnud kahjumis.

Suurim kahjuminumber oli 2015. aastal, kui see küündis üle 76 000 euro. Kuigi 2016. aasta vähenes kahjum juba circa 6500 euroni, siis 2017. aasta lõpus deklareeriti üle 26 000 euro suurune kahjum. Maksuvõlga ega maksehäireid ettevõttel ei ole.

Üsna sarnane seis on ka Geri teiste ettevõtetega. Näiteks 2005. aastal asutatud Ateka Service OÜ müügitulu on viimastel aastatel jäänud vaid 100-300 euro vahele. Ettevõtte tegevusalaks on märgitud mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük. Ka see ettevõte on alates 2016. aastast kahjumis. 2017. aasta lõpuks küündis kahjuminumber ligi 9600 euroni.

Kahjumis on ka 2006. aasta lõpus asutatud OÜ Instance, mille viimaste aastate müügitulu on jäänud 2300 kuni 6300 euro vahele. Kuigi nii 2015. kui ka 2017. aastal lõpetas ettevõte üle 10 000 euro suuuse kahjumiga, siis 2016. aastal deklareeris ettevõte kummalisel kombel 171 684 suuruse kasumi. Ettevõtte tegevusalaks on masinate ja seadmete rent.

Ligi 1000-eurone maksuvõlg on Geri ühel värskemal, 2017. aasta lõpus registreeritud RC Operaator OÜ-l. Maksuvõlg on tekkinud selle aasta alguses ja on tänase seisuga ajatatud. Ettevõtte juhatusse kuulub Geri kõrval ka Sergei Kirillov. Küll aga pole ettevõtte majandustulemustest võimalik ülevaadet saada, kuna 2017. aasta majandusaruanne on ettevõttel esitamata. Ettevõtte tegevusalaks on lõbustus- ja vaba aja tegevused.

Geriga seotud noorim, vähem kui aasta tegutsenud ettevõte on mullu aprilli lõpus asutatud Clubmaser Concerts OÜ, mille tegevusalaks on märgitud kontsertite lavastamine ja esitamine. Ettevõte maksustatav käive oli ajavahemikus 01.09.2018-30.11.2018 11 474 eurot. Mullu IV kvartalis maksis ettevõte riiklike maksudena ligi 1295 eurot.

Anvelt tundis isiklikult

Eesti Ekspressi täna avadatud loo kohaselt võis Anvelt tagasi astuda mõne amuse asja tõttu, millega ta tegeles enne poliitikuks saamist. Teadupärast töötas ta ajavahemikus 1989-2003 politseis, jõudes keskkriminaalpolitsei peadirektori kohale.

Eelmise aasta 19. novembril, päev enne Anvelti tagasiastumist esines riigikogu õiguskomisjoni ees endine politseinik Aivar Orukask, kelle pooleteist tunnine esinemine keskendus paljuski ettevõtja ja endiste tipppolitseinike, sh Andres Anvelti tihedate suhete ümber.

Orukask väitis, et Anvelt ja Ger ei olnud lihtsalt teretuttavad. Selle tõestamiseks oli ta isegi foto Gerist Anvelti Muraste kodus, kus Ger poseerib seal sinises politseiniku jopes. Toona ei tegutsenud Anvelt veel poliitikuna, vaid oli toonase kaitseväe juhi Ants Laaneotsa nõunik.