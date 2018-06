Kes on suurimad Tallinna Sadama aktsionärid?

Varemgi Äripäeva investori topis figureerinud Andrus Rand on suurim eraisikust Tallinna Sadama aktsiat märkinud investor.

Andrus Rand sai Tallinna Sadama aktsianimekirja alusel 96 352 Tallinna Sadama aktsiat.

Kaugelt ei jäänud maha ka Oleg Ossinovski, kes ostis 76 890 aktsiat.

Üldarvestuses on Tallinna Sadama suurimaks aktsionäriks riik, keda esindab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Tuumikinvestorile kuulub 67,03 protsenti aktsiatest.

Teisel kohal on SEB Rootsi kliendikonto, kus on 5,23 protsenti Tallinna Sadama aktsiatest. Kas seal taga on fondid või eraisikutest klindid, pole selge.

Kolmandal kohal Euroopa rekonstruktsiooni ja arengupank EBRD, kes Vabariigi algusaegadel aitas siinseid panku kapitaliseerida. Neile kuulub 3,56 protsenti aktsiatest ehk 9 350 000 aktsiat.

Neljandal kohal on SEB progressiivne pensionifond, kellel kuulub 6 484 365 aktsiat ehk 2,47 protsenti aktsiatest. Seega pensionipõlveks säästude kogujad on seeläbi ka siis kui nad otse Tallinna Sadama aktsiat ei märkinud, osa saamas Tallinna Sadama aktsia käekäigust.

Viiendal kohal on LHV pensionifond L, kellele kuulub 5 174 314 aktsiat ehk 1,97 protsenti Tallinna Sadama aktsiatest.