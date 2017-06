Kes on Tallinki laevadel soomlaste ja eestlaste järel kolmas reisiv rahvas? Rootslased on vale vastus...

Tallinki suuromaniku Infortari juht Ain Hanschmidt avaldas huvitava seiga interjuus Laupäevalehele, et soomlaste ja eestlaste järel ei ole Tallinki laevadel kolmandal kohal reisijate poolest rootslased, vaid hoopis hiinlased.

Viimasel ajal on hoogsalt räägitud Tallinna ja Helsingi vahelisest merealusest tunnelist, millel olevat suurepärane geograafiline asukoht ja mille vastu tundvat huvi ka Hiina. Kuidas teile tunneliplaan tundub?

Inglismaal on umbes 60 miljonit inimest, Prantsusmaal sama palju. Nende kahe riigi vahel La Manche’i väina alt kulgev Eurotunnel on kolm korda pankrotis olnud.

Euroopa Liit annab uuringuteks raha. Kas mitte viis miljonit pole Tallinna-Helsingi tunnelile juba antud? Kui saaksin viis miljonit, siis võiksin uurida ja puurida ja rääkida, nii et vähe ei ole. Aga jäägem realistideks. Ühel pool lahte on miljoni elanikuga riik ja teisel pool viie miljoni elanikuga riik, kusjuures mõlemad pole just liiga kiiresti kasvava rahvaarvuga riigid. Rääkida, et paneme sinna vahele maailma kõige pikema tunneli… Tore on suurelt mõelda, aga mõnda asja tuleb siiski realistlikult hinnata.

Meie Tallinkis ei näe võimalust, et lähima 20 aasta jooksul tuleb Tallinna ja Helsingi vahele tunnel. Võib-olla kaugemas tulevikus areneb tehnoloogia ja avanevad uued võimalused, aga praegu – ei.

Loe veel

Kas olete Enn Pandiga skeptilised seetõttu, et olete laevaärisse nii palju investeerinud?

Inglismaa ja Prantsusmaa vahelt pole laevaäri kuhugi kadunud. Tunneliga tuli lihtsalt üks transpordikanal juurde. Niisamuti mahuvad meie laevad Soome lahele sõitma ka siis, kui tuleb tunnel.

Tunneli puhul räägitakse võimalikust Hiina huvist. Seda on öelnud isegi tuntud Soome ettevõtte Rovio eksjuht Peter Vesterbacka, kes peaks ju teadma, millest räägib.

Vaat ei kujuta seda huvi ette. Muide, kui Hiinast rääkida, siis üks positiivne trend on tõesti. Tallinki koduturg on Eesti, Soome, Rootsi, Läti, natuke ka Venemaa ja Leedu. Aga kui küsida, milline oli mullu juunis arvukuselt kolmas rahvusgrupp, keda Tallinki laevadega veeti?

Hiinlased reisivad lennukitega Helsingisse või Stockholmi ja soovides rohkem Euroopat näha, tulevad laevaga Eestisse. See on väga positiivne trend.

Kas tõesti hiinlased?

Just! Soomlaste ja eestlaste järel olid hiinlased, mitte rootslased. Hiinlased reisivad lennukitega Helsingisse või Stockholmi ja soovides rohkem Euroopat näha, tulevad laevaga Eestisse. See on väga positiivne trend. Aga mitte piisav, et tunnelit ehitada.

Loe räispikka intervjuud Laupäevalehest.