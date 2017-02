Kes on tegelikult maailma rikkaim inimene? Ega ometi Putin?

Forbesi andmetel on maailma rikkaim inimene 86 miljardi dollarilise varandusega Microsofti asutaja Bill Gates. Samas äriajakirja nimekirjas ei ole maailma liidrid ja diktaatorid, kelle rikkus tuleneb täielikult nende võimupositsioonist.

Kui ka nemad oleksid nimekirjas, siis oleks tõenäoliselt maailma rikkaim inimene Venemaa president Vladimir Putin, kelle rikkust on praktiliselt võimatu hinnata, kuid mis võib küündida 200 miljardi dollarini.

International Business Times käivitas uue spekulatsioonide ringi Putini rikkuse kohta. Üks allikas hindas, et Putini varandus ulatub 40 miljardi dollarini, teise hinnangul aga 70 miljardi dollarini.

Siis tuleb mängu Venemaa endine fondijuht Bill Browder, kirjutab MarketWatch.

„Ma usun, et Putini rikkus ulatub 200 miljardi dollarini,” ütles ta CNNile. „Ta on olnud võimul 14 aastat. Kui palju on riik teeninud raha, mida ei ole kulutatud koolidele, ehitustele ja haiglatele, kuid mis on läinud kinnisvarasse, pankadesse, Šveitsi pangakontodele, aktsiatesse ning Putinile ja tema variisikutele.”

„Kuigi Putin seda eitab, ei klapi tema rahaasjades mitte miski,” ütles ajakirjanik John Oliver. Putinile meeldivad kallid asjad, samas 100 000 dollarilise presidendi aastapalga eest neid lubada ei saa. Ühe raporti kohaselt kuulub Putinile 58 lennukit ja helikopterit ning 20 paleed, lisaks veel miljardi dollariline suvekodu Musta mere ääres.