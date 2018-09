Kes on töönarkomaanist soomlane, kellest võib saada Euroopa panganduse number üks mees?

Liikanen on Soome keskpanga endine juht ning Bloombergi konsulteerinud ökonomistid arvavad, et just temast saab 2019. aasta novembris Draghi asendaja. Tema peamine müügiartikkel on see, et ta on kõige parem kompromisskandidaat.

Järgmisel presidendil on vaja leida tasakaal riikide vahel nagu Saksamaa, kes soovib lõpetada kriisiaegse stimuleerimise võimalikult peagi, ning Itaalia vahel, kes kardab, et nende majandust laastaks see, kui tugi kaoks. Maratonijooksja ja murdmaasuusataja Liikanen võib olla selle probleemi lahendus.

„Kui võtame arvesse lõuna-põhja vaenujalal olemise, siis võib Liikanen olla hea valik sellele positsioonile," ütles investeerimislahendusi pakkuva Mandantum Life'i tegevjuht Lauri Vaittinen. „Ta ei ole võtnud ühtegi ekstreemset seisukohta ühegi keskpanga ebahariliku meetme osas. Ta on väga hea kandidaat."

Liikanen on sel aastal öelnud, et kui palutakse, siis ta on valmis „kohust" täitma. Tema šansid paranesid tuntavalt, kui Saksamaa otsustas, et nemad soovivad jahtida üht suurt poliitilist kohta ning ei esita Bundesbanki presidendi Jens Weidmanni kandidatuuri.

Samas on soomlane selles positsioonis juba olnud, kui teda kaaluti 2011. aastal. Siis loobus sakslane Axel Weber ise kandideerimast.

Kui Liikanen saaks selle töökoha, siis oleks ta 69-aastane ehk vanim ametisse asuv Euroopa keskpanga president. Ta tooks endaga kaasa veerandsada aastat kogemusi Soome poliitikast ja Euroopa koridoridest. Ta on töötanud nii Brüsselis kui Soome keskpangas. Viimane töö andis talle koha Euroopa Keskpanga nõukogus, kus ta on olnud 2004. aastast kuni käesoleva aasta juulini, mil tema ametiaeg lõppes.