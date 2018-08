Kes on Urve Palo asemik Rene Tammist ja millega ta tegeleb?

Taastuvenergia lobist Rene Tammist (40) tunneb poliitkoridore läbi ja lõhki. Ta on millenniumi alguses töötanud välisministeeriumi nõunikuna, olnud ligi kaks aastat Eesti Energia nõukogus ning eurobürokraadina kuus aastat Euroopa Parlamendis, kus andis sotsiaaldemokraatide fraktsioonile tööstus-, teadus- ja energeetikaalast nõu. Brüsselis sai ta väga hea kooli – nõunikuna pidi ta läbi töötama meeletu koguse materjale, suhtlema, läbi rääkima. 2011. aastal naasis ta Eestisse ja haaras ohjad äsja loodud taastuvenergia kojas. Just sellest ajast teab teda Nelja Energia AS-i juhatuse esimees Martin Kruus.

„Töö maht ja koormus, mis tal Brüsselis oli, tuli talle kindlasti kasuks,” alustab Kruus, kes ütleb, et Tammisti töösse- suhtumine ja pühendumus on „tugevalt üle Eesti keskmise”. Kruus ütleb, et kui Tammist midagi ette võtab, siis põhjalikult.

Aus ja otsekohene

Nelja Energia juht ei imesta, et Tammist ministriks saab. „Kujutan ette, et konkurents sellele ihaldusväärsele kohale oli tihe. See, et talle on ettepanek tehtud, näitab inimese kvaliteeti.”

Kruus leiab, et ehk lahkub Tammist taastuvenergia sektorist õigel ajal. Praegu käib mitmes mõttes üleminek uude etappi. Elektrituruseaduse muudatuste eelnõu võeti mõni kuu tagasi vastu. Sellest hakati rääkima juba siis, kui Tammist koda juhtima hakkas. „Meie seisukohalt ei lõppenud see ideaalse lahendusega, aga mingid asjad on saanud vähemalt ajutise lahenduse. Üks suur etapp on läbi,” ütleb Kruus. Tammisti roll piinarikkas protsessis oli oluline. Uus etapp on saabumas ka teises mõttes. Eesti on taastuvenergeetikas täitnud 2020. aasta eesmärgid. Nüüd suunatakse pilgud 2030. aastale ja sealt edasi.