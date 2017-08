Kes on Vene opositsioonipoliitiku poolt paljastatud vennad Rotenbergid?

Vene opositsioonipoliitik Aleksei Navalnõi käivitas teisipäeval YouTube'is rünnaku president Vladimir Putini lähikondlaste vastu. Löögi alla sattusid vennad Rotenbergid, kellest silmapaistvam – Arkadi Rotenberg – on Venemaa üks mõjukamaid ärimehi, isegi kui tema varandus ei paista Venemaa oludes teiste miljardäride seas kuigi suurena.

Forbesi poolt 2,5 miljardile dollarile hinnatud varandusega Arkadi Rotenberg on Putini siseringi inimene ja harrastab judot nagu Putingi. Ta on ka hokifänn. Tema lähedased sidemed Venemaa presidendi Vladimir Putiniga pani teda 2014. aastal USA ja Euroopa Liidu sanktsioonide alla langenud inimeste nimekirja. USA riigikassa andmetel on Putin andnud Rotenbergidele miljardite dollarite väärtuses lepinguid maagaasigigandi Gazpromiga ja Sotši olümpiamängude korraldamiseks. 2014. aasta septembris arestis Itaalia politsei miljonite dollarite ulatuses Arkadi varasid, millede seas oli ka luksushotell Roomas ja kaks villat Sardiinias.

Sanktsioonide kehtestamise järel andis ta osad varad üle vennale Igorile, teiste seas ka osaluse naftapuurimisfirmas Gazprom Burenije, teedeehitusfirmas Mostotresits ja TPS Real Estate Holdingsis. Arkadile kuulub jätkuvalt suurim energeetikasektorile ehitav firma Stroigazmontaž (SGM Group).

SGM on ka see skandaalne firma, mis ehitab silda Venemaa ja Venemaa poolt okupeeritud Krimmi poolsaare vahele. Rotenbergile kuulub 80 protsendine osalus väetisetootjas Minudobrenja ja kaudne osalus Moskva Šeremetjevo lennujaamas.

65-aastasel lahutatud ärimehel on viis last. Forbesi maailma rikaste nimekirjas on Arkadi Rotenberg 782. kohal ja Venemaa rikaste edetabelis hoiab 39. kohta.

Arkadi Rotenbergi noorem vend Boris on edetabelis 1,02 miljardi dollarilise varandusega. Nad on mõlemad SPM panga omanikud. Erinevalt vennast ei ole 60-aastane Boris Rotenberg langenud Euroopa Liidu sanktsioonide alla. Selleks on omapärane põhjus – ta on Soome kodanik. Boris Rotenbergi poeg Roman on samuti tegev hokimaailmas. Lisaks Romanile on abielus mehel tal veel kolm last.