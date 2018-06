Kes pärisid legendaarse ettevõtja Ülo Pärnitsa vara?

21. detsembril 2016 suri üks Eesti tuntumaid ettevõtjaid, Ülemiste City looja Ülo Pärnits. Tal oli mitu firmat, mis vajasid nüüd uusi eestvedajaid. Kellele jäid need väga edukad ettevõtted?

Selgub, et Pärnits oli juba varem oma osalusi vähendanud ja neid oma pereliikmetele kinkinud. Pärast tema surma läksid temale endale jäänud osalused suurelt jaolt firmale Kristosten OÜ, mille omanikud on tema lähisugulased. Suurim osa ehk 36,16% kuulub nüüd poeg Guido Pärnitsale. Tütar Signe Suurvälja osa on 28,04%. Vanal Pärnitsal on viis lapselast, kellel kõigil on firmast 7,16%. Noorim neist on sündinud 2009. aastal.

Firma Stinräp OÜ oli juba varem suurelt jaolt tütrepoeg Kristo ja pojapoeg Steni käes. Pärast vana Pärnitsa surma jäi kummalegi 50% firmast. Mainvestor OÜ said aga täielikult endale tütar Signe ja tema abikaasa Rein.

2016. aastal oli kasumi poolest kõige võimsam firma Maskello AS ligi 13,5 miljoni euroga. See firma ei kuulu ainult Pärnitsatele. AS-i Mainor kasum oli üle 3 miljoni euro ja dividende maksti sealt 851 000 jagu.