Kes saavad rikkaks? Olympicu müük tähendab paljudele kena kopikat

Ärileht uuris, kellel on Olympicu müügist enam võita. Selge see, et suurima koore riisuvad kaks Olumpicu tugitala, selle loojad Armin Karu ja Jaan Korpusov. Oma noosi saavad aga ka erinevad fondid ning ka rida Eesti investoreid.

Kui võtta alusandmeteks aktsiate arv ning viimane hind ehk 1,905 eurot aktsia kohta, siis saame tulemuse, kus esiviisik on järgmine:

Näeme, et Karu ise kasseeriks üle 130 miljoni euro ning tema kompanjon Korpusov ligi 55 miljonit eurot. Edasi tuleb rida erinevaid fonde. TOP10st leiame aga ka kuulsa Norra naftafondi, mida nimetatakse ka maailma suurimaks pensionifondiks. USA investeerimisfirma Firebird on esikümnes kahe erineva fondiga. Huvitav on aga vaadata väiksemaid kasusaajaid. Erinevate fondide kõrval leiame, et suuremaid summasid võivad oodata ka mitmed Eesti ettevõtted. Võtame või Saaremaal tegutseva Luksusjaht AS-i või lasteriideid tootva Lenne OÜ. Erinevate investorite nimistu on täis tuntumaid ja tundmatumaid nimesid. Küsimus on, kas nad on ka rõõmsad või oleks nad oodanud tulevikus suuremat tulu.