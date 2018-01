Kes ta on? Malta rikkur ehk Baltikumi kuningas toidab eestimaalasi kõige usinamalt

Eesto kümne edukama restoranipidaja seas leiab eestlased pronksiselt kohalt. Ülekaalukas liider on aga McDonalds'i ketti Baltikumis vedav Premier Restaurants Eesti OÜ. Tegemist on väga põnevale Malta ärimehele kuuluva firmaga, keda kodumaal on tituleeritud ka Baltikumi kuningaks.

Malta rikkurile Melo Hilile kuuluv Premier Capital on McDonaldsi kaubamärki arendav ettevõte mitmes riigis. Tegemist on arengulitsentsi omava firmaga, mis lisaks Eestile tegutseb ka Lätis, Leedus, Kreekas, Maltal ja Rumeenias. Firma aastane käive on 230 miljonit dollarit ja kokku on neil üle 130 restorani. Emafirma pakub tööd 7000 inimesele ja kliente on aastas üle 105 miljoni.

2016. aasta käive Eestis oli neil üle 18,5 miljoni euro. See tähendab, et iga päev toodi nende söögikohtadesse üle 50 700 euro.

Kes on Melo Hili? 1923. aastal pandi alus Hilide äriimpeeriumile ning aastaid juhtisid neid Melo ja tema vennad. 1988. aastal oli Melo veel vaid Motherwell Bridge juht. Nüüd istub ta Maltal, Hili firmade peakontori nurgatoas ja naudib olukorda. Tema firma tegutseb 12 riigis, suur osa ärist on Baltikumis. Hili juhib nüüd seda pereäri poolt üksi. Üks vend Marin juhib firmat Mariner. Hili Ventures on küll teise venna Beppega kahasse, aga viimane läks 2012. aastal pensionile. Ka neljas vend Paul ei tegutse enam Meloga koos.

Hili Venturesi kõrval, mis vastutab impeeriumi IT-süsteemide, logistika ja restoranide eest, on loodud ka Hili Properties, mis vastutab kinnisvara eest. Hilil on plaanis nii Maltal, Kesk- kui ka Ida-Euroopas osta ärikinnisvara. Seda ka Baltikumis. Selleks, et saada renditulu.

Hili on otsapidi sees ka Apple'i toodete müügis. Hili Salomone on Apple'i poode avanud muuseas Ungaris ja Rumeenias. Mees on edukalt äri ajanud ka Lähis-Idas, eriti Liibüas. Üks tema tugevaid ärisuundi on ka logistika.

2013. aastal kohalikule lehele antud intervjuus ütles mees, et ta näeb Ida-Euroopat kogu ettevõtte üheks peamiseks suunaks. „Eestist Türgini," ütles ta.

Melo Hili (keskel) Eesti esimese McCafé avamisel. Foto: Annika Haas

Teisel kohal Läti toitlustaja

Käibe osas on Eestis teisel kohal Baltic Restaurants Estonia AS, mis kuulub Läti emafirmale. Nende silmaga nähtavad ärid on Chat, Take off ja Daily Cafe, kuid lisaks toitlustavad nad koolides, lasteaedades, hooldekodudes ning mõnevõrra üllatuslikult kuulub neile ka Tallinna lennujaama Subway. Vaata, millistes koolides, lasteaedades ja hooldekodudes nende teenust kohata võib.

Edasi tulevad Aasia toitu eestimaalastele pakkuv McKenzie Invest, kus on omanike ringis ka eestlased Ivan Vendelin ja Toomas Kruus. Tabelis võiks olla ka Tallink, kes samuti restoraniäri ajab, aga nende söögikohad liiguvad mööda merd edasi ja tagasi. Olgu nad siiski ära märgitud.

Paigal seisvate söögikohtade reas on järgmine soomlaste Hesburger, mille suur äriosa on hoopis hulgimüük. Restoraniäri osa Eestis on veidi üle 30 protsendi.

Esikümnesse mahuvad veel ka Oldehansat pidav firma, Reval Cafe haldaja, kvaliteetresorane haldav OKO Restoranid ning taas lätlaste toiduinvasiooni näitav Odil Eesti ehk Lido. Esikümne lõpetavad Peppersack AS ning Tresmark. Viimane peab Eestis Scotland Yardi brändi pubisid.