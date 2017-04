Kes teenib pealinna eesotsas kõige rohkem? Tulemustasud on vinged

Äsja avaldatud ametnike palganumbrid on omavalitsuse töötajate osas huvitavad eelkõige seetõttu, et suur on tulemustasu ehk muutuvpalga osa. Enim teenivate omavalitsusametnike pingereas on loomulikult domineeriv Tallinna linnavalitsuse seltskond. Kui välja arvata abilinnapead, siis saavad kõik vägagi kopsakat lisatasu.

Pealinna suurim teenija on linnasekretär Toomas Sepp, kel põhipalk on umbes 56 500 eurot, aga muutuvpalk koguni ligi 11 200 eurot. Tema koos linna finantsjuht Kätrin Kendraga on ka konkurentsitult enim makstud omavalitsustöötajad aastal 2016. Ainsana oli neil keskmine kuu töötasu üle 5000 euro. Tegelikult ei olegi täpselt teada, kas pealinna ametnikud teenivad kõva tulemustasu, preemiat või täidavad nad hoopis lisatööülesandeid, sest just need variandid mahuvad kõik nö muutuvtasu alla.