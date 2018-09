Kes tuntud majandustegelastest on Tallinna Sadama aktsiatest loobunud ja kes võimsalt juurde ostnud?

Paavo Nõgene firma PN Management sai jaotusega 2341 aktsiat, mille üle laevafirma Tallinki juht peatselt ka pahameelt väljendas. Näiteks ütles ta toona Postimehele, et tahtis saada 10 000 aktsiat, aga sai vaid natuke üle 2000. Nüüd ütleski Nõgene Ärilehele, et müügiotsus oli lihtne. "Kuna esmase noteerimise käigus ei saanud soovitud kogust, siis ei näinud mõttekust nende edaspidiseks hoidmiseks."

Samuti on Tallinna Sadama osanikuks olemisest loobunud Eesti üks suurimaid investeerimisfirmasid, Tallinki suuromanik Infortar, millel oli algul 4390 aktsiat. Samas on riigifirma aktsionäridena alles Infortari omanikud Ain Hanschmidt (6391 aktsiat) ja Enn Pant (4366), kelle väärtpaberite kogus alates IPOst suurenenud pole.

Tallinna Sadama nõukogu liige, majandusministeeriumi asekantsler Ahti Kuningas on samuti augusti lõpus oma 2944 aktsiat ära müünud.

Samas on näiteks transiidiärimees Oleg Ossinovski teinud aktsiatega vangerduse - talle kuuluv Skinest Investeeringute OÜ on müünud kõik, pea 27 000 aktsiat ning Ossinovski on eraisikuna suurendanud oma aktsiapakki sama koguse võrra, 103 780 aktsiani, mis teeb temast ühe suurima eraisikust väärtpaberiomaniku Tallinna Sadama puhul.

Aktsiaportfelli on suurendanud ka investorid Jaak Roosaare ning Mikk Talpsepp (nii eraisiku kui talle kuuluvate firmade Etalon Trading ja Etalon Capital alt), kes olid väga kriitilised aktsiajaotuse suhtes, millega jaeinvestorid said teatud kogust ületades kätte väga väikese protsendi märgitud aktsiatest.

Tallinna Sadama aktsia väärtus on alates IPOst tõusnud 5,8%.