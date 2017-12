Kes võttis kõige rohkem dividende? Äripäeva dividendide TOP-i võitis Mati Polli enam kui 8 miljoniga, Oleg Ossinovski sai ligi 6 miljonit

Tänavusele Äripäeva edetabelite avaldamise hooajale, mille käigus ilmus enam kui 60 erinevat pingerida, pani punkti täna ilmunud Dividendide TOP, edastab Äripäev.

Dividenditulu pole kindlasti ainult elamiseks välja võetud teenistus, vaid ettevõtjad investeerivad seda edasi. Võib öelda, et selle edetabeli asukad on need, kelle poole pöörduda, kui vajate oma nutika äriidee teostamiseks raha, selgitavad pingerea koostajad.

Tänavuse esikoha võttis Mati Polli (65), metsanduskontserni Sylvester üks looja, kes võttis oma valdusfirmast välja 8,15 miljonit eurot dividende.

Aasta varem võttis ta 5,5 miljonit ja oli sellega neljandal kohal. Suure tänavuse makse põhjus võib olla, et ta jagas 60% oma asutatud firmast oma kolme lapse vahel, nii et alates sügisest kuulub mehele ainult 40%.

Polli praegune suurprojekt on ligi miljardieurose puidurafineerimistehase rajamine Tartu külje all.

Suuruselt teine tänavune dividendivõtja on möödunudaastane esikohamees Oleg Ossinovski, kes piirdus "ainult" ligi 5,9 miljoni euroga.

Allikas: Äripäev.